«Где были Patriot?»: Реакция в США на иранский ракетный удар

Источник изображения: topwar.ru

Ракетный удар, нанесенный Ираном по военным базам США в Ираке, приковал внимание мировых СМИ. Американская общественность принялась живо обсуждать громкие заголовки, которыми запестрели западные издания. В частности, данная тема привлекла читателей издания The War Zone, специализирующегося на военной тематике.

Большинство комментаторов считают, что иранские власти пытались данной атакой спасти своё лицо после гибели одного из виднейших деятелей КСИР Касема Сулеймани. Нападение было призвано показать населению и миру лишь стойкость руководства страны, не побоявшегося нанести удар по американским объектам. Поэтому урон оказался минимальным, считают пользователи, обращая внимание на то, что жертвы среди военнослужащих США отсутствуют и было задействовано малое количество ракет.

Они потеряли своего командира, кучу ополченцев, а затем кучу людей на похоронах своего командира. А теперь они выпустили 15 ракет в качестве фейерверка (An Ngo).

Как будто они точно знали, куда целиться ракетами, чтобы совсем не навредить американскому персоналу (toecutter).

Я видел более эффективные ракетные обстрелы из Сектора Газа (Raul Estovez).

Многие американцы высказались достаточно миролюбиво, возлагая надежды на деэскалацию конфликта:

Я был бы счастлив, если бы Трамп засмеялся и спросил: «Это все, что у вас есть?» - и решил, что не стоит за это мстить (Jeff Rielley).

Это, безусловно, была интересная ночь. Я думаю, что Иран и США только что играли в покер с высокими ставками, и теперь (надеюсь) все закончилось (DarthNader).

Источник изображения: topwar.ru

Однако на этом фоне прозвучали и агрессивные настроения. Ряд пользователей усматривают в Тегеране непримиримого врага, которого следует «растоптать» войсками вместе с ядерной инфраструктурой.

Карт-бланш на возмездие. Очень хотелось бы посмотреть меню. [Иранский] остров Хоуп Харг [в 57 км от Бушерской АЭС] находится в верхней части списка (Bogdan Panek).

Я очень надеюсь, что мы используем это в качестве оправдания для полного уничтожения их ядерной инфраструктуры. Мы не получим лучшей возможности (outshine8).

Часть комментаторов в предвкушении боевых столкновений, в частности, самолетов двух стран:

Есть ли шанс, что F-35 [ВВС США] и F-14 [ВВС Ирана] будут сражаться сегодня вечером??? (BravoSierra007).

Если все иранские ВВС действительно находятся в воздухе, в ВВС США могут появиться несколько новых асов сегодня вечером (stanleywinthrop).

Другие обратили внимание на слабую противовоздушную защиту американских военных объектов:

Почему американские базы в Ираке имеют только C-RAM [аналог российских «Панцирей»] для обороны (T.I.).

Я думал, что по крайней мере 2 батареи [систем ПВО] Patriot были в этом районе (HAmm3r3D).