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Интерфакс-АВН

Российские военные корабли и подлодки продолжат охранять Северный морской путь

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Северный морской путь
Северный морской путь.
Источник изображения: thetimes.co.uk

Североморск. 8 января. ИНТЕРФАКС - Корабли и подводные лодки в 2020 году будут задействованы в обеспечении безопасности Северного морского пути, сообщила пресс-служба Северного флота.

"В 2020 году моряки-североморцы продолжат решать задачи обеспечения безопасности в районах главной арктической транспортной магистрали России - Северного морского пути, в том числе совершенствуя свои навыки в проведения спасательных операций в арктической зоне", - заявил командующий флотом вице-адмирал Александр Моисеев, чьи слова привели в пресс-службе СФ.

Он отметил, что подводники Северного флота продолжат практику подлёдного плавания в акватории Северного Ледовитого океана, а также выполнят ряд задач боевого патрулирования и боевого дежурства в других районах Мирового океана.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
2020-й год
Арктика
пр. 1155
СФ
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