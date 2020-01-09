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Военное обозрение

Индийское испытание. СМИ: Корея вместо России, K-30 Biho вместо «Панциря»

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Источник изображения: Vitaly V. Kuzmin, commons.wikimedia.org

В индийской прессе утверждается, что российский «Панцирь-С1» не прошёл испытаний на мобильность в пустынных условиях. И по этой причине на индийском рынке «со своим предложением лидирует» Южная Корея. Однако Минобороны России протестует: ведь речь идёт о сделке на сумму в 2,5 млрд. долларов.

Ожидается, что индийский Совет по оборонным закупкам (DAC) рассмотрит вопрос в текущем месяце и определит решение по приобретению самоходных систем противовоздушной обороны (SPAD-GMS). Об этом корреспонденту The Economic Times сообщили в Нью-Дели некие анонимы, «осведомлённые» в соответствующем вопросе.

Министерство обороны Индии должно заявить о закупке новых систем противовоздушной обороны для армии на сумму 2,5 миллиарда долларов. Объявление ожидается после «решительного протеста» России. Причина: Россия, как пишет газета, «опротестовала» выбор Индией южнокорейского производителя и потребовала пересмотра решения, заявив, что её «дисквалифицировали несправедливо», указывает издание.

В чём же суть?

Как напоминает обозреватель, после ряда испытаний на разных территориях, включая пустынные земли, «единственной системой, которая может претендовать на контракт», стала K-30 Biho (Flying Tiger). Эта система разработана южнокорейской компанией Hanwha Defense.

Что касается России, то, по словам источников, на которые опирается издание, она предлагает «две отдельные системы», а именно модернизированные ракетные комплексы «Тунгуска-М1» и «Панцирь». Но обе системы «не прошли испытаний».

Существенным провалом для России оказались «испытания на мобильность: они [системы] не сумели выполнить требования», указывается в статье.

Компания Hanwha из Южной Кореи вошла в короткий список претендентов ещё в начале прошлого года, напоминает далее издание. Однако переговоры застопорились, не дойдя до следующего этапа — торга. Причиной остановки переговоров о цене в основном стали «несколько возражений и жалоб российской стороны, включая официальную жалобу в комитет по внутреннему мониторингу министерства».

Россия изыскивает ещё один шанс, желая пройти полевые испытания и доказать, что её системы отвечают всем техническим требованиям. Между тем индийская армия «удовлетворена» и, как сообщают источники, выступает за переход к переговорам о цене.

Выбор K-30 Biho неприятно поразил российскую сторону, которая была

«традиционным поставщиком мобильных наземных систем для индийской армии».

Индия должна принять окончательное решение по этому вопросу в ближайшее время.

Обсуждение вопроса приобретения мобильных систем противовоздушной обороны началось ещё в далёком 2013 году. С тех пор все конкуренты прошли череду испытаний, растянувшихся на два года. Выбор K-30, заключает издание, стал второй крупной победой корейских систем в Индии после приобретения самоходных артиллерийских систем K-9 (в Индии эту систему именуют «Ваджра»).

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
Южная Корея
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Тунгуска
Компании
Минoбороны РФ
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