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Военное обозрение

СМИ: Американский самолет уничтожен в ходе нападения Ирана

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Источник изображения: http://www.almayadeen.net/

По данным издания «Аль-Маядин», один из самолетов был потерян, находясь на взлетно-посадочной полосе авиабазы Айн-Асад, которая расположена в Ираке. Указывается, что он был уничтожен ракетой, запущенной с территории Ирана.

Согласно сведениям, представленным Корпусом стражей исламской революции, всего по двум военным объектам США было нанесено 35 ударов. При этом Fox News сообщает со ссылкой на Пентагон о 15 баллистических ракетах, выпущенных Тегераном, из которых 11 попали в цель. Как заявляется, среди военнослужащих США жертвы отсутствуют, однако говорится о том, что пострадали иракцы.

При этом в воздух была поднята американская боевая авиация, размещенная в ОАЭ. ВВС Ирана взлетели в качестве ответной меры.

Удар по военным базам США совпал с похоронами Касема Сулеймани – одного из виднейших военных деятелей Ирана, убитого в результате организованной Вашингтоном атаки. Время начало нападения на американские базы соответствует времени его гибели. К настоящему времени тело Сулеймани предано земле в его родном городе.

КСИР предостерегает Вашингтон от дальнейших провокаций.

Мы предупреждаем всех союзников США, которые предоставили свои базы армии [американских] террористов, что любая территория, которая каким-либо образом станет отправной точкой враждебных и агрессивных актов против Ирана, будет находиться под прицелом

- сказано в заявлении КСИР.

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Страны
Ирак
Иран
ОАЭ
США
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