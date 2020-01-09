Экипажи Су-25СМ на юге России до лета проведут более 30 учений

Краснодар. 8 января. ИНТЕРФАКС - Штурмовики Су-25СМ до 1 июня 2020 года будут задействованы в трех десятках учений на юге страны, сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

"В зимнем периоде обучения экипажи штурмовиков Су-25СМ примут участие в более чем 30 различных учениях, выполнят около 1,5 тыс. вылетов с практическим применением штатного вооружения, в ходе которых будут решать задачи по уничтожению авиационных парков боевых машин, объектов ПВО, баз условного противника, крупных складов горюче-смазочных материалов и живой силы", - сообщили в пресс-службе округа.

Там отметили, что учения запланированы на территории республик Северного Кавказа, Ростовской, Волгоградской областей, Краснодарского и Ставропольского краев.

Зимний период обучения в Вооруженных силах России: 1 декабря - 1 июня.

Су-25, разработанный компанией "Сухой" (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию, ОАК), предназначен для уничтожения малоразмерных подвижных и неподвижных наземных объектов, а также малоскоростных воздушных целей.