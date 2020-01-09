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Известия.ru

Пентагон пообещал принять меры в ответ на удары по военным базам в Ираке

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Источник изображения: Фото: Depositphotos

Пентагон работает над оценкой ущерба от ракетных ударов по двум военным базам в Ираке, на которых располагается американский контингент, заявил представитель военного ведомства Джонатан Хоффман.

По его словам, Иран выпустил по авиабазе Аль-Асад не менее дюжины баллистических ракет. По данным СМИ, базы атаковали не менее 35 ракет.

«Ясно, что эти ракеты были выпущены из Ирана и нацелены как минимум на две иракские военные базы, на которых размещены военные США и коалиции в Асаде и Эрбиле», — цитирует Хоффмана CNN.

Он указал, что американские военные в Ираке ранее были приведены в режим повышенной готовности из-за ожидания ответа Тегерана на убийство генерала Сулеймани.

«Оценивая ситуацию и наш ответ, мы предпримем все необходимые меры для защиты персонала, партнеров и союзников США в регионе», — добавил представитель Пентагона.

В ночь на 8 января по двум военным базам американских военных в Ираке был нанесен ракетный удар. Данные о погибших, пострадавших и разрушениях пока не поступали. По данным СМИ, целей достигли 10 ракет. Ответственность за атаку взял на себя иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитное иранское военно-политическое формирование). Как сообщил государственный иранский телеканал Press TV, атака стала местью за убийство Сулеймани.

3 января ВВС США нанесли удары по аэропорту Багдада. В результате был убит иранский генерал, глава спецподразделения КСИР «Аль-Кудс» Касем Сулеймани. Вашингтон считал его причастным к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря. Также американские власти обвинили военного в подготовке нападений на дипломатов и военных США.

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Страны
Ирак
Иран
США
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