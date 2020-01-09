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Известия.ru

Пентагон заявил о подготовке Сулеймани атак на американцев

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Источник изображения: Фото: REUTERS/Yuri Gripas

Министр обороны США Марк Эспер заявил журналистам на брифинге, что иранский генерал Касем Сулеймани планировал ответную атаку против американцев, сообщает CBS News.

По словам Эспера, после авиаударов ВВС США по объектам движения «Хезболла» в иракском городе Эль-Каим 29 декабря Сулеймани намеревался провести ответную атаку по американским гражданам в стране в течение нескольких дней.

Министр сообщил, что об этом стало известно, поскольку Штаты «очень внимательно следят» за иранскими военными.

«Мы наблюдаем за их действиями. Я не хочу вдаваться в подробности, потому что это начинает затрагивать вопросы разведки», — сказал он.

Кроме того, глава Пентагона заявил, что у Сулеймани «кровь сотен американских солдат на руках», и «его время истекло».


7 января помощник президента США по нацбезопасности Роберт О’Брайен рассказал, что США провели операцию по убийству Сулеймани, поскольку тот планировал убить американских дипломатов и многих военнослужащих.

3 января стало известно о гибели командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» иранского «Корпуса стражей исламской революции» (КСИР) генерала Касема Сулеймани в результате американского авиаудара по Багдаду.

В официальном заявлении Пентагона говорилось, что удар был нанесен по распоряжению президента США Дональда Трампа и носил оборонительный характер.

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