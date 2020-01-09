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ВСУ не желают отводить свои ЗРК с линии разграничения

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Источник изображения: vpk-news.ru

Украина обвинила сотрудников миссии ОБСЕ в предоставлении ложной информации в отчете, касающейся отвода вооружений в Донбассе. Об этом заявили в Специальном центре по контролю и координации вопросов прекращения огня (СЦКК).

Там, в частности, заявили, что в отчетах наблюдатели ОБСЕ предоставили недостоверную информацию о нарушениях украинской стороной Минских договоренностей. Речь идет об отводе вооружения, в частности, зенитных ракетных комплексов «Оса».

В СЦКК заявили, что размещение ЗРК не подпадает под действие Минских соглашений по отводу вооружения.

«В соответствии с Минскими договоренностями отводу подлежат танки, артиллерия, РСЗО, тактические ракеты. Об отводе зенитных ракетных комплексов в договоренностях речь не идет», - сообщили СЦКК.

В недавних отчетах миссия ОБСЕ констатировала использование запрещенного оружия 3 января, в частности, ЗРК «Оса».

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  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Проекты
ОБСЕ
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