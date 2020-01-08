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Раскрыты подробности визита Путина в Дамаск

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Владимир Путин
Владимир Путин.
Источник изображения: Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Президент России Владимир Путин во вторник, 7 января, с официальным визитом прибыл в Сирию. Глава государства уже успел встретиться с сирийским лидером Башаром Асадом, с которым провел переговоры. Об этом сообщает ТАСС.

В рамках своего визита президент проехал по улицам Дамаска, обратив внимание на признаки возвращения мирной жизни. В сопровождении Асада Путин посетил мечеть Омейядов и оставил запись в гостевой книге. Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, экскурсию для президентов провел директор музея мечети. В частности, Путину показали одну из святынь — нетленную голову Иоанна Крестителя. Святыня одинаково почитаема как у христиан, так и мусульман.

«На память о посещении мечети Путин преподнес в подарок Коран XVII века», — сказал представитель Кремля.

Позднее кортеж российского лидера приехал к православной церкви Святой Девы Марии. Там Путин встретился с патриархом Антиохийским и всего Востока Иоанном Х. По словам Пескова, Иоанн Х отметил помощь российских военных, благодаря которым храм сохранился и на его месте не находится «главарь боевиков». Как сообщается в Telegram-канале «Пул N3», российский лидер подарил собору икону.

Ранее сообщалось, что во время диалога с Асадом Путин отметил, что «пройдено огромное расстояние на пути восстановления сирийской государственности и территориальной целостности страны».

Гражданская война в Сирии началась весной 2011 года. Основные участники конфликта — правительственные силы, выступающие на стороне действующего президента Башара Асада, так называемая умеренная оппозиция и исламистские группировки. Оппозицию поддерживают США и европейские страны, Россия помогает правительству Асада.

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Страны
Россия
Сирия
США
Персоны
Башар Асад
Путин Владимир
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