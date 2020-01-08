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РИА Новости

В Великобритании пояснили, когда выведут военные силы из Ирака

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Британские военнослужащие на авиабазе в Кандагаре
Британские военнослужащие на авиабазе в Кандагаре.
Источник изображения: MoD/Crown copyright (2014)

МОСКВА, 7 января/ Радио Sputnik. Глава министерства обороны Великобритании Бен Уоллес назвал условие, при котором британские военные покинут территорию Ирака.

Напомним, парламент Ирака принял резолюцию с требованием вывода всех иностранных войск со своей территории.

Вывод произойдет в случае, если британским военным будет предписано это сделать, заявил Уоллес. По его словам, на данный момент в Соединенном Королевстве планируют сохранить военное присутствие в арабской стране.

"Мы пытаемся сказать им (властям Ирака – ред.), что в их же интересах дать нам возможность остаться (в стране – ред.). Но мы с уважением отнесемся к суверенитету Ирака. Если они потребуют от нас покинуть страну, то это будет их правом, и мы будем его уважать", – цитирует слова Уоллеса РИА Новости.

Ранее радио Sputnik сообщило, что Захарова призвала запомнить "ошибку" США о выводе войск из Ирака.

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Страны
Великобритания
Ирак
Россия
США
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