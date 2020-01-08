Войти
РИА Новости

"В целях защиты". В Белом доме назвали причину убийства Сулеймани

244
0
0
Вышедшие в субботу 4 января 2019 иранские газеты с Сулеймани на передовице
Вышедшие в субботу 4 января 2019 иранские газеты с Сулеймани на передовице.
Источник изображения: © РИА Новости / Антон Быстров

МОСКВА, 7 января/ Радио Sputnik. Белый дом озвучил причину убийства иранского генерала Касема Сулеймани в аэропорту в Багдаде.

Как заявил в эфире Fox News помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен, иранский генерал готовил убийство американских дипломатов и солдат в ближайшее время, а данная операция являлась "средством защиты".

"Информация, которая была у нас и которую мы считаем очень весомой, указывала на то, что Сулеймани и те, с кем он был в сговоре, готовились убить большое число американских дипломатов и солдат в ближайшие дни", – сказал О'Брайен в телевизионном эфире.

По его словам, американский президент Дональд Трамп одобрил эту операцию в целях защиты американских граждан.

Ранее радио Sputnik сообщило, что Зариф заявил, что Трампа "не волнуют" нормы международного права.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Ирак
Иран
Россия
США
Персоны
Трамп Дональд
Похожие новости
08.01.2020
Генсек ООН оценил обстановку в мире после убийства Сулеймани
05.11.2019
Не то продаем: почему буксует российская оборонка
04.06.2018
Полный провал: Чем неудачи противоракет Patriot грозят США
12.02.2018
За океаном хотят ослабить Кремль и прихватить его оружейный рынок
22.11.2017
Путин на встрече с Асадом: Военная операция в Сирии завершается
10.04.2017
По грани допустимого
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 08.01 06:45
  • 105
Российские "ракетные поезда" могут стать ответом на выход США из ДРСМД
  • 08.01 04:31
  • 131
ВМФ России необходимы как минимум 10 фрегатов проекта 22350
  • 08.01 03:15
  • 52
США убили в Багдаде ряд высокопоставленных Иранских военных. Смерть Сулеймани может быть прологом к большой войне США и арабских стран.
  • 08.01 03:07
  • 5
Америка будет и дальше вести отстрел неугодных политиков – МИД США
  • 08.01 02:21
  • 1
Невидимый страж: в США рассказали о российском охотнике за стелсами
  • 08.01 01:21
  • 1
Франция закупает снайперские винтовки FN Herstal SCAR-H PR и пистолеты Glock 17 G5
  • 08.01 01:07
  • 1
The Washington Times (США): российская шумиха по поводу гиперзвука, возможно, лишена реального основания
  • 07.01 23:22
  • 4
В США показали фото вертолёта MH-47G Chinook с лазерной системой противодействия ракетам
  • 07.01 18:18
  • 8
В Минобороны назвали сроки серийных поставок системы С-500
  • 07.01 16:38
  • 5
"Видимо, с колен встали": как оплачивают оборону Россия и США
  • 07.01 16:18
  • 8
В правительстве прокомментировали идею верификации комментаторов в Интернет-СМИ
  • 07.01 15:55
  • 6
Российскую морскую пехоту назвали одной из лучших в мире
  • 07.01 13:50
  • 1
Российское самолетостроение завалили пиаром
  • 07.01 13:13
  • 1
Опытный образец Ил-114-300 показали в новой ливрее
  • 07.01 12:39
  • 6
Вертолеты Ка-52 на египетском универсальном десантном корабле типа Mistral