"В целях защиты". В Белом доме назвали причину убийства Сулеймани

МОСКВА, 7 января/ Радио Sputnik. Белый дом озвучил причину убийства иранского генерала Касема Сулеймани в аэропорту в Багдаде.
Как заявил в эфире Fox News помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен, иранский генерал готовил убийство американских дипломатов и солдат в ближайшее время, а данная операция являлась "средством защиты".
"Информация, которая была у нас и которую мы считаем очень весомой, указывала на то, что Сулеймани и те, с кем он был в сговоре, готовились убить большое число американских дипломатов и солдат в ближайшие дни", – сказал О'Брайен в телевизионном эфире.
По его словам, американский президент Дональд Трамп одобрил эту операцию в целях защиты американских граждан.
Ранее радио Sputnik сообщило, что Зариф заявил, что Трампа "не волнуют" нормы международного права.