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Интерфакс-АВН

Севастопольские судоремонтники за сутки восстановили техготовность БДК "Орск"

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БДК ВМФ России "Орск"
Большой десантный корабль "Орск" ВМФ России.
Источник изображения: Минобороны РФ

Симферополь. 7 января. ИНТЕРФАКС - Сотрудники 13-го судоремонтного завода Черноморского флота (Севастополь) за сутки провели работы по сервисному обслуживанию большого десантного корабля (БДК) "Орск", сообщила пресс-служба предприятия во вторник.

"Несколько дней назад СМИ сообщили о поломке большого десантного корабля "Орск", выполнявшего задачи дальнего похода. 4 января корабль своим ходом зашел в Севастопольскую бухту и был взят "под опеку" специалистами ФГУП "13 СРЗ ЧФ" Минобороны России", - говорится в пресс-релизе.

"В течение суток специалисты турбо-дизельно-монтажного цеха провели работы на одном из дизелей, восстановив техническую готовность двигательной установки корабля", - отметила пресс-служба завода.

6 января ремонт дизеля был завершен, "Орск" покинул Килен-бухту для продолжения решения поставленных перед кораблем задач.

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