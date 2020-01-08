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Независимое военное обозрение

Вашингтон может применить против Ирана стратегические бомбардировщики Би-52

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Источник изображения: Фото: Lance Cheung / Globallookpress.com

Американские Военно-воздушные силы перебросили на свою авиабазу в Индийском океане, расположенной на острове Диего Гарсия, шесть стратегических бомбардировщиков Би-52 (B-52). В данный пункт дислокации своих войск командование Вооруженными силами США перебрасывает самолеты этого класса если есть необходимость использовать их для поддержки боевых действий на ближнем и Среднем Востоке. Об этом сообщил в понедельник телеканал CNN, ссылаясь на официальные источники в правительстве США.

В частности, была приведена цитата из заявления представителя власти, в которой речь идет о выделении бомбардировщиков, относящихся к эре «Холодной войны», для возможных военных действий против Ирана.

Но сотрудник телеканала CNN все же высказал сомнение в том, что данная переброска сил означает наличие окончательного приказа на начало боевых действий против Ирана.

Представитель Пентагона коммандер Ребекка Ребарич в комментарии к сложившейся ситуации (по запросу портала Military.com) сообщила, что из соображений секретности и оперативной безопасности, Минобороны Соединенных Штатов не обсуждает с прессой силы, которые в настоящее время направляются в зону ответственности Центрального командования США или выводятся из нее.

Кроме того она подчеркнула, что пункт дислокации американских Военно-воздушных сил на острове Диего-Гарсия(в Индийском океане), как и база «Андерсена» на Гуаме (в Тихом океане), а равно, как и база в Аль-Удейде, в Катаре - имеет возможность размещать Би-52 на ротационной основе, помимо этого все места вышеперечисленных локаций военных аэродромов ВВС США используются стратегическими бомбардировщиками, как пункты промежуточной посадки для дозаправки и технического обслуживания при плановом патрулировании мирового воздушного пространства. Очень часто данные самолеты размещаются на этих базах для выполнения миссий постоянного присутствия бомбардировщиков или в качестве превентивной меры в случае возникновения или эскалации вооруженных конфликтов в любой точке земного шара, если это касается интересов Соединенных Штатов, безопасности граждан США и их союзников . Напомним, что Би-52 были переброшены на остров Диего Гарсия сразу же после известных событий «11 сентября», для нанесения бомбовых ударов по целям в Афганистане.


Александр Шарковский

Ответственный редактор НВО

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Страны
Афганистан
Индия
Иран
Катар
США
Продукция
B-52
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