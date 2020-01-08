Корабль Dragon с грузом с МКС приводнился в Тихом океане

Таким образом завершена третья по счету миссия данного корабля по полету на МКС и по возвращению

НЬЮ-ЙОРК, 7 января. /ТАСС/. Американский грузовой корабль Dragon, отстыковавшийся ранее от Международной космической станции (МКС), приводнился в Тихом океане. Об этом сообщается во вторник в Twitter компании SpaceX.

"Подтверждается успешное приводнение корабля Dragon", - указывается в сообщении. В SpaceX также подчеркнули, что таким образом завершена третья по счету миссия данного корабля по полету на МКС и возвращению. Dragon, который доставил на Землю 1600 кг груза, расстыковался с МКС в 05:05 по времени восточного побережья США (13:05 мск). Первоначально возвращение корабля планировалось на 5 января, однако, как отмечается на сайте NASA, было принято решение отложить посадку из-за неблагоприятных погодных условий в Тихом океане к юго-западу от Лонг-Бич (штат Калифорния).

Запуск корабля ракетой-носителем Falcon 9 был осуществлен 5 декабря с космодрома на мысе Канаверал. Он доставил на МКС 2,5 тонны грузов, в том числе 998 кг грузов для серии из 38 научных экспериментов - многоканальный спектрометр, прибор для изучения процесса горения в условиях микрогравитации, медицинскую аппаратуру для оценки состояния мускулов астронавтов в условиях орбитального полета, оборудование для эксперимента по пивоварению, а также "отель для роботов" - платформу RiTS (Robot Tool Stowage) для установки на внешней поверхности МКС, где будут храниться роботизированные системы в период, когда они не используются астронавтами.

Нынешний полет корабля Dragon к МКС - уже 19-й в рамках осуществляемой NASA программы коммерческой доставки грузов на МКС.