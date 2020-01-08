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Военно-промышленный курьер

Путин неожиданно появился в Дамаске

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Источник изображения: vpk-news.ru

Президент России Владимир Путин прибыл с визитом в Дамаск. Об этом сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

«Из аэропорта Владимир Путин направился в командный пункт группировки войск Вооруженных сил РФ в Сирийской Арабской Республике, проехал по улицам Дамаска», - проинформировал пресс-секретарь.

Президента и верховного главнокомандующего ВС России сопровождает министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу. В командном пункте российского лидера встретил президент САР Башар Асад. Главы двух государств заслушали доклады военных о положении дел в различных регионах страны.

Асад поблагодарил Путина за визит в Дамаск, а также выразил признательность России и российским военным за помощь в борьбе с терроризмом и восстановлении мирной жизни в арабской республике. 

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Россия
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Башар Асад
Путин Владимир
Шойгу Сергей
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