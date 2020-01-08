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Известия.ru

Экипаж МКС поздравил всех верующих с Рождеством

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

Российские космонавты Олег Скрипочка и Александр Скворцов поздравили духовенство и паству Русской православной церкви (РПЦ), а также всех верующих с Рождеством Христовым с борта Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает ТАСС во вторник, 7 января.

«Сейчас хочется сказать огромное спасибо, что вы нашли время нас поздравить, и в вашем лице позвольте поздравить всех, кто сейчас находится на Земле, кто празднует светлый праздник Рождества. Хочется пожелать счастья, любви, удачи и всего самого-самого хорошего», — сказал Скворцов во время рождественского телемоста с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом в храме Христа Спасителя.

В свою очередь, патриарх также поздравил космонавтов с праздником и благословил их.

«Хотел бы <...> благословить вас на ваши труды во славу Отечества нашего, во славу науки и на пользу всего рода человеческого. Пусть Господь хранит вас на очень непростых космических путях, которые стали частью вашего жизненного пути», — сказал он.

Скворцов рассказал патриарху о том, как проходит работа с роботами на МКС. Он подчеркнул, что результаты, которые они получают, будут совершенствоваться для дальнейшего применения робототехники в космосе.

В ответ на это патриарх признался, что у него есть несбыточная мечта — побывать в космосе.

«Я не могу представить себе чувства человека, который выходит в открытый космос, только мечтать об этом возможно. Но есть мечты, которые у человека сбываются, а вот моя мечта побывать в космосе точно уже не сбудется, поэтому с особым чувством я всегда общаюсь с космонавтами и пытаюсь представить себе всю сложность и ответственность такой огромной работы, которую вы совершаете», — сказал глава Русской православной церкви.

Патриарх пожелал экипажу станции крепости душевных и телесных сил, осознания важности их труда во благо науки и «всего рода человеческого».

Ранее во вторник стало известно, что более 2 млн человек в России приняли участие в мероприятиях, посвященных празднованию Рождества Христова. Торжественные богослужения в храмах, церквях и монастырях прошли в 5,7 тыс. городов и населенных пунктах страны.

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