Бразильцы испытали самый тяжелый в стране самолет-заправщик

Бразильская Embraer испытала самый тяжелый транспортник-заправщик КС-390 сбросом грузов из грузового отсека. Авиастроительная компания проводила тестирование в США, оно было признано успешным, пишет Jane’s.

КС-390 разрабатывался инженерами Embraer с 2007 года и является самым тяжелым заправщиком из когда-либо созданных в Бразилии. Самолет способен перевозить до 26 т топлива и летать со скоростью до 850 км/ч.

Максимальная дальность полета КС-390 составляет пять тыс. км. Военно-воздушные силы Бразилии заказали сборку 30 транспортников-заправщиков, еще пять купили ВВС Португалии.

Первый полет прототипа самолета состоялся в 2015 году, а первый серийный аппарат поднялся в воздух в 2018 году. С тех пор Embraer проводит различные этапы летных испытаний — вместе с тем, в сентябре 2019 году ВВС страны приняли на вооружение первый КС-390.

В ходе очередного этапа испытаний инженеры компании сбросили груз через аппарель, расположенную в хвостовой части самолета. Груз сбрасывался двумя способами — в первом он вытягивался с помощью парашюта, а во втором сталкивался, после чего над контейнером раскрывался парашют. Оба этапа тестирования прошли успешно.

Ранее американский самолет-заправщик KC-46A Pegasus впервые совершил кругосветное путешествие. Полет занял 13 дней — за это время летательный аппарат выполнил одну длительную и пять коротких посадок.

Олег Сабитов