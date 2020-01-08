Генсек ООН оценил обстановку в мире после убийства Сулеймани

МОСКВА, 6 января/ Радио Sputnik. Геополитическая напряженность достигла максимально высокого уровня в XXI веке, заявил генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш, передает РИА Новости.

"Новый год начинается с волнений. Геополитическая напряженность достигла максимального уровня в текущем веке", – отметил дипломат, реагируя на убийство иранского генерала Касема Сулеймани и решение Ирана прекратить исполнение обязательств в рамках "ядерной сделки".

Вместе с тем, в заявлении Гутерриш прямо не упомянул ни Иран, ни США, но обратил внимание, что "мировая нестабильность возрастает". Он добавил, что находится в контакте с мировыми лидерами, чтобы отслеживать продолжающуюся эскалацию напряженности.

Новое обострение в отношениях Вашингтона и Тегерана произошло 3 января, когда в окрестностях Багдада в результате ракетного удара вооруженных сил США был убит командующий спецподразделением "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани и замглавы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис.

Приказ о ликвидации высокопоставленного иранского военачальника отдал лично президент США Дональд Трамп, назвавший Сулеймани "террористическим лидером".

В Вашингтоне считают погибших причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года.

В воскресенье, 5 января, тело Касема Сулеймани было доставлено в Иран. Перед финальной церемонией похорон прощания состоялись в Ахвазе и Мешхеде. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а вслед за ним почти все военно-политическое руководство страны пообещали отомстить Соединенным Штатам за гибель командующего "Аль-Кудс".

В частности, военный советник Хаменеи генерал Хосейн Деган пообещал, что Исламская республика ответит непосредственным ударом своих вооруженных сил по американской армейской инфраструктуре.

В ответ Трамп пригрозил осуществить "быстрый и сильный удар" по 52 различным объектам в Иране в случае угрозы безопасности американским гражданам.

Солидарность с позицией Ирана после гибели Сулеймани выразили миллионы шиитов в других странах, где был объявлен траур по погибшему. Похороны сопровождавших генерала лиц, перешедшие в масштабные протесты, прошли, в частности, в Ираке и Ливане.

Вечером 5 января радио Sputnik сообщило, что парламент Ирака, реагируя на несанкционированное убийство иранского официального лица на своей территории, одобрил вывод иностранных воинских подразделений из страны, в которой американский контингент находится с 2003 года.