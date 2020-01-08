Год крылатых ракет. Чем украинская оборонная промышленность огорчила Кремль в 2019 году (Деловая столица. Украина)

Традиционно на Украине под Новый год подводятся итоги работы различных отраслей промышленности. Однако в условиях войны на востоке страны, которая длится уже шестой год, одними из наиболее важных являются итоги работы ВПК, пишет военный эксперт «Деловой столицы», расхваливая «достижения» украинской оборонки за минувший год.

Не секрет, что, начиная с сентября 2014 г. осуществляется планомерная модернизация вооруженных сил Украины. Однако ввиду крайней ограниченности государственного финансирования каждый год основные средства выдаются на какой-то определенный род и вид войск.

На 2019 год приоритетами, по словам военных, была определена разработка и закупка современного высокоточного ракетного вооружения (ракетных систем и комплексов, в том числе и крылатых ракет), а также усиление возможностей авиации воздушных сил ВСУ. Забегая вперед, отметим, что если с ракетами все более или менее стабильно и вложенные средства приносят реальные результаты, то с авиацией не все так однозначно.

Без сомнения, одним из реальных прорывов 2019 г. стало развертывание серийного производства боеприпасов "Вільха" для тяжелой РСЗО БМ-30 "Смерч". Стоит сказать, что, собственно, сам проект ракет является первой ласточкой отечественной ракетной программы и был запущен еще в январе 2016 г. Разработкой новых снарядов занимались КБ "Южное" (г. Днепр) и "Луч" (г. Киев).

Фактически, взяв за основу советский снаряд 9М55, наши инженеры смогли создать совершенно новый боеприпас с управлением с помощью газодинамических рулей на всей траектории полета, который имеет инерциальное наведение с возможностью корректировки траектории в полете по сигналу GPS. Причем отдельно стоит сказать, что все составляющие для производства "Вільхи" (в том числе корпус) - не российского производства. Отечественные как минимум система управления, ракетное топливо и боевая часть.

Изюминкой проекта является использование лазерного гироскопа производства КБ "Арсенал", который используется в конструкции российского оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер". Чисто теоретически это позволяет резко уменьшить среднее отклонение ракеты. По сообщениям производителя, если стандартная ракета "Смерча" позволяет попадать в цель с отклонением 50 м, при использовании GPS коррекции - около 7 м, а "Вільха" - около 5 м.

Ориентируясь на "Смерч", можно говорить о том, что вес самой ракеты - 800-900 кг, при этом возможно использование боеголовки массой до 250 кг двух типов - осколочно-фугасной или кассетной.

Государственные испытания ракеты были завершены в апреле 2018 г., после серии успешных пусков на новом полигоне в Херсонской области. Осенью 2018 г. комплекс был принят на вооружение ВСУ.

Ныне идут работы по созданию ракеты с увеличенной до 120-130 км дальностью поражения целей - "Вільха-М". Судя по всему, увеличение дальности полета достигнуто за счет уменьшения массы боевой части ракеты с 250 до 170 кг и увеличения массы двигателя. При этом ракета в апогее будет достигать высоты 30-40 км, а на конечной стадии полета ее скорость будет составлять феноменальные 3,4 Маха (4165 км/ч).

Последние по времени пуски состоялись 18 декабря. Причем даже официальные лица из РНБО скромно заявили, что запуск был произведен "на расстояние более 100 км" и что "круговое отклонение составило менее 30 метров". Что явно либо меньше чем то, на что рассчитывали изначально, либо в СМИ давались заведомо завышенные данные.

Думается, что в следующем году мы увидим и принятие на вооружение берегового противокорабельного комплекса РК-360МЦ "Нептун". Его натурный комплект был представлен на последней по времени оружейной выставке "Зброя та безпека-2019". Тем более, что ситуация на Черноморско-азовском театре боевых действий диктует свою логику событий. Недаром, что американцы уже заявили о возможности поставки своих противокорабельных ракет для усиления потенциала ВСУ на этом направлении.

Что касается воздушных сил Украины, то в течение 2019 г. в строевые подразделения после заводского ремонта (среднего, капитального, частичной модернизации) поступили как минимум три легких фронтовых истребителя МиГ-29МУ1, один учебно-боевой МиГ-29УБ, три легких транспортных самолета Ан-26Ш/КПА, один истребитель-перехватчик типа Су-27, один средний военно-транспортный самолет Ил-76МД и штурмовик Су-25.

Судить о количестве отремонтированных вертолетов довольно сложно, так как этот процесс непрерывный. Однако известно, что, например, в марте в войска передали два легких вертолета Ми-2МСБ.

На фоне такого увеличения количественного состава, никакого качественного рывка за этот год, увы, не произошло. За год так и не появилась информация о принятии на вооружении управляемого оружия типа ракет типа "воздух - поверхность", которые наиболее востребованы в ходе боевых действий в Донбассе. Хотя сообщения об испытании ракет типа Х-29 все-таки были, однако эти ракеты сложно назвать таким уж современным оружием и вряд ли они будут востребованы в ходе возможной войны.

Полноценной заменой могли бы стать ударные беспилотники. Однако, увы, Украина пока не может себе позволить купить какой-то высокотехнологический продукт типа американского, поэтому приходится довольствоваться турецкими "антипартизанскими" аппаратами типа Bayraktar TB2. Насколько они будут эффективны в условиях созданной российскими военными в Донбассе достаточно мощной системы ПВО вопрос ныне остается открытым.

Как открытым остается и оснащение авиатехники. Так, в декабре командование воздушных сил вооруженных сил Украины заключило договоры на поставку пяти защитных шлемов ЗШ-7АП и такого же количества кислородных масок КД-34Д. Все хорошо, но они производства Российской Федерации - Нижнего Новгорода и Орехова-Зуева соответственно. Причем поставщик ООО "Компания инженерной взаимодействия в авиации" (КВО АВИА), которая до 30 мая 2014 носила название ООО "Украинско-российское авиационное общество", и была основана в 2006 году нынешним директором совместно с ООО "Нижегородское авиационное общество" (РФ) и ООО "Спецтрансгруп" (г. Киев).

То есть на фоне продолжающихся боевых действий и перехода на стандарты НАТО на словах мы закупаем российскую продукцию - причем просто потому, что пока у нас на вооружении техника советского производства, а другой альтернативы просто нет.

Несколько сбавился в этом году ход модернизации системы противовоздушной обороны страны. И связано это, прежде всего, с тем, что за предыдущие годы большинство состоящих на вооружении комплексов С-300П уже прошли ремонт, а введение в строй ЗРК "Тор" и С-300В1 столкнулось с рядом трудностей.

Хотя и на вооружение принят комплекс С-125-2Д1 "Печора-2Д", однако это скорей противокорабельная модификация, чем зенитная. Хотя, конечно, существуют определенные сомнения по поводу боевой эффективности такого комплекса. По советским инструкциям, в случае применения по надводным целям дальность поражения составляла всего 17 км. Хотя инженеры "Аэротехники-МЛТ" заявляют, что в ходе работ было заменено примерно 90% элементной базы, тем не менее стоит предположить, что дальность поражения надводной цели все-таки не впечатляющая - всего 10-15 км. В тоже время для небольшого Азовского моря - это вполне нормально.

Кроме того, смущает откровенно небольшая мощность боевой части - всего 72 кг, что явно мало, чтобы потопить более или менее приличный корабль. С другой стороны, если рассматривать в качестве целей российские пограничные корабли и катера, то нанести серьезные повреждения этим "лоханкам", чаще всего переделанным из морских буксиров, вполне реально.

Еще один минус комплекса - причем как в зенитном, так и противокорабельном вариантах - это его немобильность. Расчет С-125 может работать только с подготовленных позиций и, значит, очень уязвим для ответного удара.

Несомненным большим плюсом для такого "эрзац" противокорабельного комплекса является наличие на складах просто огромного количества ракет для него.

Из беглого анализа развития воздушных сил и ракетной программы становится очевидно, что основной задачей наших вооруженных сил в случае крайне негативного сценария полномасштабной войны с Россией является нанесение противнику кратковременного неприемлемого ущерба. Ни о каком долговременном сопротивлении, а тем более победе речь идти не может ввиду несопоставимости сил и средств. И на данный момент задача усиления именно этой ударной составляющей реализуется достаточно успешно, хотя говорить о полном перевооружении или переходе на новый качественный уровень пока не приходится. Все упирается как в финансирование, так и в политическую волю.

Михаил Жирохов