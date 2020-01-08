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ТАСС

Arianespace проведет восемь запусков с космодромов Байконур и Восточный в 2020 году

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Логотип Arianespace SA
Логотип космического перевозчика Arianespace SA.
Источник изображения: https://cloudfront.net/

Конкретные даты не уточняются

ПАРИЖ, 7 января. /ТАСС/. Компания-оператор космических полетов Arianespace планирует осуществить восемь запусков с космодромов Байконур и Восточный в 2020 году. Об этом сообщается во вторник на сайте компании.

"Восемь запусков с космодромов Байконур и Восточный для развертывания созвездия OneWeb и, возможно, больше в зависимости от наличия спутников", - говорится в плане на 2020 год. Конкретные даты не уточняются, однако ближайшим должен стать запуск с космодрома Байконур. Как сообщала в декабре российская компания "Главкосмос" (дочернее предприятие госкорпорации "Роскосмос"), он намечен на 30 января 2020 года.

Кроме того, компания заявила о планах как минимум трех стартов с использованием российских ракет "Союз" с космодрома Куру во Французской Гвиане. Одним из ближайших станет вывод на орбиту второго военного спутника Falcon Eye 2 для Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Falcon Eye 2 (первый спутник был потерян из-за неполадки на европейской ракете-носителе Vega в июле 2019 года). Следом в списке значится запуск второго военного спутника для Франции CSO-2 (первый запущен в декабре 2019 года ракетой "Союз СТ-А"). Также Arianespace рассчитывают вывести на орбиту еще две партии спутников OneWeb при помощи "Союзов" с космодрома Куру в 2020 году.

Среди ключевых планов на этот год в компании указывают восемь миссий с применением ракет Vega и Ariane 5. Все они стартуют с Куру. Отдельным пунктом значится первый запуск легкой ракеты-носителя Vega C и Ariane 6. В марте 2019 года компания сообщила, что старт Ariane 6 с 30 спутниками OneWeb на борту запланирован на вторую половину 2020 года.

Одним из главных достижений минувшего года Arianespace называют заключение 14 контрактов на запуск 44 спутников. Российская ракета-носитель "Союз" может быть использована для вывода на орбиту телескопа Euclid Европейского космического агентства (ЕКА) в 2022 году. Его основная задача - наблюдение за космосом в рамках исследования темной материи. Пока использование "Союза" окончательно не подтверждено - он, как и новая ракета Ariane 62, указаны как "совместимые" с данной миссией.

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Гвиана
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