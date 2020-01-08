Охота на иранского генерала

Как готовилась операция по устранению Касема Сулеймани

Убийство главы Сил специальных операций (ССО) «Аль-Кудс» Касема Сулеймани, как заявляет американская сторона, стало актом возмездия за нападение на базу K1 и двухдневную осаду посольства США в Ираке, которую, по мнению Вашингтона, координировал иранский генерал. Факты говорят о другом.

Присутствие Ирана в Ираке поддерживает значительная часть населения, причем не только шиитского. У стран тесные культурно-исторические и религиозные связи, общая граница. Иран считает Ирак своей первой линией экстерриториальной обороны, поэтому усиление присутствия логично и неизбежно. Конечно, в определенной мере можно говорить о вмешательстве во внутренние дела соседей. Но так было, есть и будет. Иран не исключение. Следовательно, если и ставить ему в упрек высокую активность в Ираке, то с очень серьезными оговорками. В то же время США в Ираке – агрессоры, их присутствие – остатки той оккупационной администрации, которую они сформировали после падения Саддама Хусейна. Поэтому изгнание американских войск и дипломатов (а вместе с ними и разведки) отвечает интересам местного населения.

Аргументация в духе «иракский народ страдает от иранского неошиитского экспансионизма» не выдерживает критики. Независимо от политического строя Иран не может не быть активно вовлеченным во внутриполитические процессы Ирака. Отсюда вывод: ликвидация Сулеймани и офицеров Сил народной мобилизации (СНМ) американцами может и должна рассматриваться как акт международного и государственного терроризма.

Обратим внимание на почерк убийства генерала. Касем Сулеймани регулярно появлялся в разных частях Ближнего Востока. На него были наложены санкции ООН, запрещавшие ему покидать Иран из-за причастности к ядерной программе, но ни один военачальник не стал бы соблюдать подобные ограничения, выполняя свой долг.

Именно на Сулеймани и ССО «Аль-Кудс» была возложена основная задача по подготовке и координации почти 200 тыс. бойцов-шиитов от Ливана до Афганистана. В некоторых странах, таких как Сирия и Ирак, идет война либо обстановка крайне накалена, из-за чего Сулеймани приходилось часто перемещаться из одной локации в другую. Разумеется, идущие в Ираке протесты не могли не привлечь внимание генерала, КСИР и всего иранского руководства. По имеющимся сведениям, за несколько месяцев политического кризиса в соседней стране, Сулеймани неоднократно посещал Багдад, взаимодействуя с СНМ, партией «Фатх», ее лидером Хади аль-Амири, другими организациями и лицами.

“Появившаяся у американцев информация о предстоящей атаке на их посольство сузила пространство поиска генерала”

После убийства генерала и офицеров СНМ Джон Болтон (экс-советник Трампа по вопросам национальной безопасности) заявил следующее: «Мои поздравления всем, причастным к ликвидации Касема Сулеймани. Это был долго готовившийся решающий удар по иранским пагубным действиям спецподразделения «Кудс» по всему миру. Надеюсь, это первый шаг к изменению режима в Тегеране». Обращает на себя внимание фраза «это был долго готовившийся решающий удар». Но если операцию планировалась заранее, значит, это не была акция возмездия, как утверждают СМИ. Например, Bloomberg сообщил, что решение об ударе по Сулеймани было принято после нападения на американскую военную базу K1 в Киркуке 27 декабря. Нападение, осуществленное в 19.20 по иракскому времени (совпадает с московским), привело к гибели американского военного подрядчика.

Считаем: если Пентагон решил ликвидировать генерала сразу же, а сам удар осуществлен в ночь на 3 января, значит, на планирование, получение и перепроверку информации о прилете Сулеймани, а также согласование ушло чуть более 5 суток. Подозрительно быстро. Операция по устранению крупных военных или других силовиков, не понаслышке знакомых с правилами конспирации, в большинстве случаев готовится минимум несколько недель.

Учитывая высокие ставки и все риски провала, тщательность выходит на первое место. Из этого следует две версии. Первая: информация о готовящемся прибытии генерала на момент принятия решения о его убийстве уже имелась, что объясняет столь короткий срок между самим решением и моментом удара. Вторая: операция планировалась и разрабатывалась до нападения на американскую базу, а значит, никакой акцией возмездия она не могла быть по определению.

Другой момент, который обращает на себя внимание, состоит в том, почему именно сейчас Вашингтону удалось убить генерала. Быть может, ответ заключается в событиях в самом Ираке. Учитывая его сверхзначимость для аятолл, частые поездки Сулеймани для руководства действиями СНМ были насущной необходимостью. Знали об этом американцы? Несомненно. Следовательно, нужно было выяснить как, когда и куда конкретно в Ираке в очередной раз прибудет Сулеймани. Число стран, где он мог находиться, – максимум две-три, не считая Ирана. Для передвижения он и его телохранители использовали самолеты, скорее всего, разные и должным образом залегендированные. Однако именно протестная активность в Ираке и, вероятно, имеющаяся у американцев информация о предстоящей атаке на их посольство, сузили пространство поиска генерала. В таком случае не составляло труда вычислить самолеты, которые могли бы в определенный промежуток времени оказаться в Ираке и именно с Сулеймани. Однако, этого недостаточно – подходящих аэропортов в Ираке много, ежедневно в них садились десятки бортов.

Поэтому параллельно с этим американцы, вероятней всего, сконцентрировали усилия на контроле радиоэфира и агентурной работе внутри СНМ. Для них было критически важно отследить перемещения руководства СНМ, т.е. кто из них, куда и когда должен был подъехать для встречи генерала. Непосредственно контактировать с Сулеймани не могли мелкие офицеры, американцы это понимали. Значит, круг высокопоставленных лиц в СНМ, за которыми велся плотный оперативный контроль, не мог быть широким. По всей видимости, сопоставление возможных мест прибытия самолетом Сулеймани, выявление наиболее вероятных потенциальных контактеров со стороны СНМ, перехват переговоров и контроль воздушного пространства над Ираком, а также Сирией и Ливаном дал американским спецслужбам и их сателлитам достаточно данных для вычисления с высокой достоверностью места и времени встречи представителей СНМ и Сулеймани.

Окно возможности (интервал между получением достоверной информации и принятием решения о нанесении удара), вероятно, не превышало нескольких часов. Эти сведения легли на стол Трампу, и уже после оперативного совещания им был отдан приказ на уничтожение.

По информации западных информагентств, поражение цели было проведено с ударного беспилотника MQ-9 Reaper. Координация действий, как представляется, осуществлялась из американского посольства в т.н. Зеленой зоне Багдада. Это логично, если учесть, что под дипломатической крышей работают филиалы разведок, прежде всего, ЦРУ, РУМО и АНБ.

У беспорядков в Ираке, разумеется, были объективные причины, но данный факт отнюдь не означает отсутствия участия внешних сил в этих процессах, особенно, если они создают проблемы Ирану. Видимо, необходимость личного присутствия Сулеймани и отслеживание активности верхушки СНМ были теми роковыми факторами, наложение которых привело к гибели генерала и еще 11 человек. Иными словами беспорядки в Ираке стали своеобразной приманкой для Сулеймани.

Константин СТРИГУНОВ

Газета "Военно-промышленный курьер",