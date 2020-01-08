Arianespace анонсировала восемь запусков с космодромов Восточный и Байконур

Французская компания Arianespace, которая осуществляет космические полеты на коммерческой основе, планирует выполнить восемь пусков с космодромов Байконур и Восточный в 2020 году. Об этом сообщается во вторник на сайте компании во вторник, 7 января.

«Восемь запусков с космодромов Байконур и Восточный для развертывания созвездия OneWeb и, возможно, больше, в зависимости от наличия спутников», — сказано в пресс-релизе о планах на 2020 год. Конкретные даты компания не обозначила.

Кроме того, в релизе сказано о четырех космических миссиях с использованием российских ракет «Союз». Ближайшей станет вывод на орбиту второго военного спутника Falcon Eye 2 для Объединенных Арабских Эмиратов. Далее в списке значится запуск военного спутника для Франции CSO-2, а также две партии спутников OneWeb.

Среди главных достижений 2019 года в Arianespace назвали заключение 14 контрактов на запуск 44 спутников.

Ранее во вторник стало известно, что SpaceX успешно вывела на орбиту 60 микроспутников, предназначенных для продолжения развертывания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.