Германия временно выведет часть своих военных из Ирака

Глава МИД Германии Хайко Маас на пресс-конференции по итогам встречи с исполняющим обязанности министра иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Доме приемов МИД России. 10 мая 2018.

Берлин. 7 января. ИНТЕРФАКС - ФРГ планирует временно вывести часть своих военнослужащих из Ирака, сообщает "Дойче велле" со ссылкой на письма главы МИД ФРГ Хайко Мааса и министра обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которые те направили в свои ведомства.

Планируется, что 30 из 130 человек будут передислоцированы в соседние страны. Эта мера коснется военнослужащих, размещенных в Багдаде и в Таджи. Большинство военнослужащих ФРГ в Ираке размещены на севере, в Курдистане.

Также Маас отметил, что ФРГ "уважает любое решение иракского правительства". Однако он предупредил, что сокращение присутствия международных сил может привести к усилению группировки ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ) в регионе и нестабильности в Ираке.