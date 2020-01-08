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WarSpot

Человекоподобные роботы пошли в серию

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Источник изображения: warspot.ru

Робототехника прочно вошла в нашу жизнь, но теперь пришло время человекоподобных роботов. Вчера, 6 января, компания Ford Motor объявила о покупке двух первых серийных образцов робота Digit.

Производством человекоподобных роботов Digit занимается компания Agility Robotics. Первый прототип Digit (точнее, его двуногий вариант Cassie без верхней части тела) был представлен в 2017 году, теперь же началось серийное производство человекоподобного робота.

Робот Digit

Источник изображения: ford.com

В Ford Motor указывают, что намерены использовать Digit в качестве курьеров. Они будут объединены в единую систему с коммерческими беспилотными автомобилями. Синергия беспилотной машины и человекоподобного робота позволит осуществлять доставку заказов до дверей клиента без вмешательства человека. «Поскольку розничная торговля в Интернете продолжает расти, мы считаем, что роботы помогут нашим коммерческим клиентам построить более сильный бизнес, сделав поставки более эффективными и доступными для всех нас. Мы многому научились в прошлом году, работая с Agility, теперь мы можем ускорить нашу исследовательскую работу с коммерческими роботами Digit», — рассказал Кен Вашингтон, вице-президент подразделения Ford Research and Advanced Engineering.

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Страны
США
Проекты
ИТ
Робот
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