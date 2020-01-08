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Газета.ru

13 вариантов мести: Иран подготовил ответ США

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Иран подготовил 13 вариантов мести США за Сулеймани

Более десятка вариантов мести за убийство генерала Касема Сулеймани подготовил иранский Совбез. По словам секретаря совета Али Шамхани, даже самый щадящий вариант станет для США «историческим кошмаром». Он подчеркнул, что Америка уязвима перед ответом Ирана. Между тем в давке на церемонии прощания с погибшим военачальником погибли 35 человек, почти 50 получили ранения.

Высший совет национальной безопасности Ирана подготовил 13 вариантов ответа на убийство американскими вооруженными силами иранского генерала Касема Сулеймани. Об этом заявил секретарь Совбеза Алим Шамхани, передает ТАСС.

«Даже самый щадящий из 13 вариантов мести будет для Америки историческим ночным кошмаром», - подчеркнул он.

По словам Шамхани, власти США понимают, что «уязвимы перед ответом со стороны Ирана». Он добавил, что если американцы не покинут Ближний Восток самостоятельно, то иранская сторона «заставит их сделать это».

Слова секретаря Совбеза Ирана прозвучали на фоне трагического инцидента, произошедшего в ходе церемонии прощания с убитым генералом Сулеймани. Давка в иранском городе Кермане привела к гибели 35 человек, еще почти 50 получили ранения различной степени тяжести, сообщает IRIB со ссылкой на службу экстренного реагирования.

Смерть Сулеймани, который командовал элитным отрядом специального назначения «Кудс» Корпуса стражей исламской революции, вызвала в Иране масштабную и резкую реакцию. Прошли массовые акции протеста и антиамериканские митинги, а верховный лидер исламской республики Али Хаменеи пообещал «отомстить» США за убийство.

Советник верховного лидерa Иранa Али Акбар Велaяти в свою очередь пригрозил США, что они «вляпаются в новую Вьетнамскую войну», если не уйдут с Ближнего Востока.

«Убив Сулеймани, Соединенные Штaты совершили большую глупость, и теперь Вaшингтон столкнется со «вторым Вьетнамом»», - предупредил он.

Напомним, США вели Вьетнамскую войну более 10 лет, с начала 1960-х годов. Потеряв в боях несколько десятков тысяч человек убитыми, в 1975 году американцы в срочном порядке уходили из лояльной им части страны, сбрасывая с авианосцев вертолеты, чтобы освободить место для беженцев.

В первые дни 2020 года в результате ракетного удара ВВС США в Ираке был убит иранский генерал Касем Сулеймани. Вместе с ним погиб командир шиитского ополчения Ирака «Аль-Хашд аш-Шааби» Абу Махди аль-Мухандис. Три ракеты попали в автомобильную колонну, в которой был автомобиль аль-Мухандиса, в момент, когда Сулеймани выходил из самолета.

Пентагон заявил, что Сулеймани активно разрабатывал планы нападения на американских дипломатов и членов дипломатической службы в Ираке и по всему Ближнему Востоку. Кроме того, Вашингтон обвинил иранского генерала в одобрении атаки на посольство США в Багдаде, произошедшей 31 декабря.

После убийства Сулеймани по всему Ираку чуть ли не каждый день начали происходить нападения на американские военные объекты. 4 января из миномета была обстреляна багдадская «зеленая зона», где располагаются международные организации и дипломатические представительства западных держав.

Кроме того, в командовании американской коалиции сообщили, что ее базы в Ираке были атакованы ракетами. Также обстреляна была авиабаза Балад. В коалиции также добавили, что сейчас Иракские силы безопасности занимаются расследованием инцидентов. Среди американских военных и дипломатов пострадавших нет.

Декабрьское нападение на посольство США было совершено в связи с авиаударами, которые американцы нанесли по групиировке «Кутаиб Хезболла». Под бомбами погибли 25 человек, были ранены 55. Налет был совершен после того, как члены «Кутаиб Хезболлы» обстреляли ракетами военную базу США, убив гражданского подрядчика-американца и ранив нескольких военнослужащих.

На фоне этих событий иракский парламент потребовал от США вывода их войск с территории Ирака. Решение было принято шиитским парламентским большинством, суннитские и курдские депутаты на заседание не явились. Стоит отметить, что Ирак можно условно разделить на шиитский юг, курдский северо-восток и суннитский северо-запад (не считая ряда более мелких анклавов туркмен и курдов-езидов). До вторжения США в Ирак в 2003 году страной правило суннитское меньшинство во главе с Саддамом Хусейном, после его свержения Америка сделала ставку на шиитское большинство.

Однако в ответ на требование иракского парламента президент США Дональд Трамп заявил, что американцы не собираются уходить из Ирака. По крайней мере, отметил он, пока Багдад не заплатит за военную инфраструктуру, на которую Штаты потратили много миллиардов долларов. Также он пригрозил ввести санкции против Ирака, если Багдад проявит враждебность по отношению к американцам - такие санкции, какие Ирану «и не снились».

Более того, Соединенные Штаты начали переброску своих стратегических бомбардировщиков B-52 с авиабазы в Луизиане на остров Диего-Гарсия в Индийском океане. Об этом сообщает Fox News. Отмечается, что оттуда бомбардировщики в случае необходимости могут нанести удар по Ирану, при этом оставаясь недосягаемыми для иранских ракет.


Иван Жуковский

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Страны
Вьетнам
Индия
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Иран
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Туркменистан
Продукция
B-52
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
2020-й год
Авианосец
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