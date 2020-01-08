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Российская газета

Названо число зарегистрированного оружия у россиян

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Барс
Карабин «Барс».
Источник изображения: megaohota.ru

Росгвардия создаст электронную систему контроля за оборотом огнестрельного оружия. По данным ведомства, эта система будет действовать на базе отечественных технологий и оперативно обрабатывать значительные массивы информации.

В Росгвардии уже приняты 12 приказов, утвердивших административные регламенты по предоставлению государственных услуг в сфере оборота оружия. Кроме того, в завершающей стадии находятся еще шесть проектов административных регламентов.

В пресс-службе ведомства ТАСС сообщили, что сейчас у населения России зарегистрировано более 6,6 млн единиц оружия, им владеют около 3,9 млн наших граждан. Одновременно проводятся проверки, по результатам которых изымаются "стволы" у тех, кто не имеет права им пользоваться. Так, в прошлом году Росгвардия организовала 2,8 млн таких проверок и аннулировала 37,8 тыс. разрешений на гражданское оружие.

На согласовании находятся законопроекты, направленные на повышение качества и эффективности контроля за условиями хранения оружия и патронов. Планируется также ужесточить ответственность владельцев оружия, допускающих подобные нарушения.


Юрий Гаврилов

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Страны
Россия
Компании
Росгвардия
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