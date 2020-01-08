Невидимый страж: в США рассказали о российском охотнике за стелсами

Благодаря неординарным техническим решениям российский радиолокационный комплекс "Струна-1" невосприимчив к стелс-технологиям и эффективно засекает как самолеты-невидимки, так и низковысотные цели. Хотя точность "Струны" невысока, в сочетании с другими средствами обнаружения эта система представляет серьезную опасность для авиации противника, пишет The National Interest.

Американское издание назвало российский радар "убийцей стелс-технологий" и не зря: в отличие от обычных РЛС "Струна" прекрасно видит любые воздушные, несмотря на их затейливые формы и чудодейственное покрытие. Все дело в конфигурации самого радара - он бистатический, то есть излучатель сканирующего пространство луча и его приемник разнесены в пространстве. В обычной РЛС на луч действует закон обратных квадратов: принимаемый сигнал в четыре раза слабее излучаемого. Если добавить сюда рассеивающее радиоволны покрытие и должным образом рассчитанную геометрию цели, то и получается, что на экране радара самолет выглядит птицей, а ракета - точкой, которую автоматика радара отфильтровывает, как малозначащую помеху.

"Струна" сканирует воздушное пространство "на просвет". Излучатель и приемник разнесены на 50 километров, а примененные в РЛС технологии увеличивают эффективную площадь рассеивания цели - ключевой для стелс-технологий параметр, - в три раза. В результате любой объект, пролетающий в поле действия "Струны", будет обнаружен. Радар можно сравнить с невидимой растяжкой, которую нарушитель воздушного пространства обязательно заденет.

В комплекс входит десять приемо-передающих постов (ППС), размещенных на мобильных вышках. Каждая является передатчиком для одной "растяжки" и приемником - для другой. Таким образом общая зона работы "Струны" увеличивается до 500 километров. ППС обмениваются информацией между собой и с командным пунктам по закрытым радиоканалом, благодаря сетевой архитектуре выход из строя нескольких постов не мешает работе системы. Большую часть времени вышки работают в пассивном режиме, оставаясь незаметными для противорадарных ракет. Высота каждого ППС 25 метров, что позволяет эффективно обнаруживать низколетящие цели.

Создали "Струну" в нижегородском НИИ радиотехники, ведущем российском разработчике радаров для ПВО. ННИИРТ является подразделением концерна "Алмаз-Антей" и снабжает радарами все его знаменитые системы ПВО. Помимо прочего, это означает, что "Струна" может работать в связке с классическими радарами и зенитными комплексами.

Антон Валагин