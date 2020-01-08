Оружейная «роща»

Лишь через десятилетия после неудачных испытаний бесшумных пистолетов-пулемётов, проведённых в 70-е годы, работы советских, а затем российских оружейных конструкторов дали ожидаемые результаты. При этом конструкция оружия не претерпела значительных изменений, и даже была упрощена из-за отсутствия требования ведения бесшумной стрельбы. Так появились пистолеты-пулемёты «Кедр», «Кипарис» и «Каштан».

«Букет»

Несмотря на то, что после войны на вооружение в СССР не было принято ни одного пистолета-пулемёта, разработка различных образцов такого оружия периодически велась. Сначала, в первые послевоенные годы, С.Г. Симонов создал несколько вариантов офицерского универсального пистолета-автомата лёгкой конструкции, последним из которых в 1950 году стал ППС-10. Затем к 1955 году И.Я. Стечкин создал опытный ТКБ-486, завершив работу, начатую ранее Н.Ф. Макаровым.

В конце 60-х и начале 70-х годов в рамках ОКР «Букет» проходила разработка бесшумных пистолетов-пулемётов для армейских спецподразделений. В 1972 году испытывались образцы трёх конструкторов: Е.Ф. Драгунова — ПП-71, Н.С. Рыжова — ТКБ-0102, и Н.М. Афанасьева — ТКБ-0104. В итоговом отчёте испытаний значилось:

«Испытания были прекращены в связи с получением неудовлетворительных результатов по кучности боя. При этом был сделан вывод, что недопустимо большое рассеивание пуль при стрельбе из опытных пистолетов-пулемётов исключает возможность использования их для стрельбы на дальности свыше 50 м и рекомендовалось вопрос о продолжении работ решить после исследования причин их неудовлетворительной кучности боя».

Пистолет-пулемёт ТКБ-0102 Источник изображения: kalashnikov.ru

Для выяснения причин неудовлетворительных результатов в ЦНИИТОЧМАШ были разработаны 8 вариантов патронов с различной жёсткостью пули со стальным сердечником и несколькими марками используемого пороха. Результат таких исследований был неутешительным:

«Создать бесшумный образец оружия, удовлетворяющий по кучности боя при стрельбе штатными 9-мм патронами с пулей со стальным сердечником на дальности свыше 100 м, практически невозможно».

В 1973 году состоялись повторные испытания уже доработанных образцов оружия. Для них Юрюзанский завод изготовил специальную партию патронов С-01 с пулей со свинцовым сердечником. Однако данные патроны показали кучность, сравнимую с валовыми патронами с пулей со стальным сердечником, и по этому показателю уступали более чем вдвое аналогичным патронам двадцатилетней давности. Если стрельба на 25 и 50 м удовлетворила необходимые требования, то уже на 100 м показатели были на границе предельных параметров. При этом требовалась прицельная стрельба на дальностях до 200 м. Итоговое заключение испытаний гласило:

«Дальнейшую доработку опытных пистолетов-пулемётов до решения вопроса о кучности боя 9-мм пистолетных патронов следует считать нецелесообразной, поскольку задачи поражения целей на дальностях до 75 метров могут успешно решаться состоящим на вооружении 9-мм автоматическим пистолетом АПБ».

Именно эти ростки советского «Букета» через двадцатилетие в рамках ОКР «Кустарник» дали обильные всходы в виде «рощи» уже российских «Кедров» и «Кипарисов».

«Кедр»

Одним из первых российских пистолетов-пулемётов, успешно запущенных в массовое серийное производство, был ПП-91 «Кедр». Многие оружейные знатоки скажут, что название оружия несёт совсем другой смысл, и будут отчасти правы, так как слово «КЕДР» ещё является и аббревиатурой фразы «Конструкция Евгения ДРагунова». Таким образом, название пистолета-пулемёта имеет двойной смысл и дополнительно зашифровывает фамилию родоначальника данной конструкции Е.Ф. Драгунова, всемирно известного конструктора снайперской винтовки СВД.

В начале 90-х годов доработку ПП-71 для МВД осуществлял сын Евгения Драгунова Михаил. В результате этих работ ствол оружия был удлинён, изменилась конструкция приклада, а глушитель по техническому заданию и вовсе не требовался. ПП-91 успешно прошёл испытания в НИИСТ МВД, и был принят на вооружение. Серийное производство ПП-91 развернулось в 1993 году на Златоустовском машиностроительном заводе (ЗМЗ).

Позднее в рамках ОКР «Клин» был разработан ПП-9М под новый высокоимпульсный патрон 7Н16. Главным отличием данного варианта «кедрообразного» образца стали винтовые канавки в патроннике, аналогичные пистолету ПММ. «Клин» также успешно прошёл испытания, и был принят на вооружение. На ЗМЗ была выпущена небольшая партия «Клинов», но новый патрон так и не приняли на вооружение, а выпуск пистолетов-пулемётов больше не возобновлялся. В рамках этой же темы отрабатывался бесшумный вариант «Кедра» ПП-91Б с глушителем от пистолета ПБ (6П9). Один из таких образцов успешно использовался спецназом ФСБ Удмуртии в спецоперациях на Северном Кавказе. Какое-то время ижевские ПП-91-01 (бесшумный) и ПП-91-02 (штурмовой пистолет) предлагались на экспорт. Свои варианты бесшумных ПП сделали и в Златоусте — «Кедр-4» и «Кедр-5».

Пистолеты-пулемёты ПП-91 и ПП-91Б Источник изображения: Журнал «Оружие», 2001-06

Разработка «Кедра» под патрон 9×19 мм началась ещё в Ижевске под руководством М.Е. Драгунова в 1994-1996 годах в инициативном порядке в рамках ОКР «Кедр-2». Была изготовлена опытная партия ПП-919 из нескольких экземпляров, предназначенная для органов налоговой полиции России, которая в связи с реформированием последней так и не дошла до адресата. В Златоусте решили, что наработкам по оружию под «парабеллумовский» патрон не гоже пропадать, и взялись дорабатывать конструкцию собственными силами. Сначала появился ПП-96, а затем ПП-2011 «Кедр-Пара» с возможностью стрельбы российскими патронами 7Н21 и 7Н31. Однако и эти разработки стали лишь экспонатами рабочих кабинетов и оружейных выставок.

«Кипарис»

В 90-е годы рядом с «Кедрами» нашлось место и для «Кипарисов». Пистолет-пулемёт ТКБ-0217, как и «Кедр», основан на конструкции оружия, разработанного в рамках ОКР «Букет». ПП дорабатывался Д.П. Плешковым и В.К. Панфиловым под руководством Н.М. Афанасьева, создателя ТКБ-0104. Впоследствии оружие получило индекс из новой системы обозначений ЦКИБ СОО — ОЦ-02 (где ОЦ — образец ЦКИБ, а цифра означает порядковый номер), однако на ствольной коробке наносился лишь индекс ТКБ-0217. Как и в случае с ижевским «Кедром», доработки были минимальными, а оружие перестало быть бесшумным в базовом варианте. Предназначался «Кипарис» для оснащения личного состава МВД СССР в качестве индивидуального оружия.

Внешне образцы семейства «Кипарисов» напоминают довольно удачный чешский пистолет-пулемёт vz.61 «Скорпион», и это неспроста, так как за основу взята его принципиальная схема. Также встречаются упоминания об ограниченном использовании «Скорпионов» в ряде структур того времени, однако официальных подтверждений этому пока нет. При этом нет сомнения, что советские конструкторы имели возможность ознакомиться с чешским изделием и оценить преимущества и недостатки такой конструкции.

Пистолеты-пулемёты ТКБ-0217 и vz.61 «Скорпион» Источник изображения: forum.guns.ru

Главная особенность «Кипариса» — это механизм замедления темпа стрельбы. Замедлитель расположен в задней части ствольной коробки и при взаимодействии с движущимся назад затвором описывает дугу, тем самым смягчая работу автоматики и повышая устойчивость оружия при стрельбе очередями. По сравнению с конкурентами темп стрельбы снизился почти вдвое. Ударно-спусковой механизм — курковый. Целик – двухпозиционный, на 25 и 75 м. Изначально оружие комплектовалось магазинами на 10 и 30 патронов. Компактный магазин разработан специально для МВД и, судя по всему, рассчитан на скрытое ношение оружия. Впрочем, в дальнейшем вместо десятиместного магазина стал использоваться магазин на 20 патронов.

По специальному заказу пистолет-пулемёт мог поставляться в варианте, позволяющем вести бесшумную стрельбу. При комплектации с глушителем ОЦ-02 имел обозначение ТКБ-0217Б. При установке глушителя мушка приподнимается, чем достигается автоматическая поправка на дозвуковую скорость патрона. Чуть позднее появилось крепление для установки немного громоздкого лазерного целеуказателя ЛЦУ-К (позже ему на смену пришёл более компактный и лёгкий ОЦ-05-02). Всего силами тульского ЦКИБ СОО с 1992 года выпущено около 1000 единиц такого оружия.

Пистолет-пулемёт ТКБ-0217Б с глушителем и ЛЦУ Источник изображения: Журнал «Оружейный двор», 1998-09

«Каштан»

Самый поздний представитель «древесного» семейства. И здесь не обошлось без оглядки на западные образцы оружия. В качестве прототипа был выбран австрийский Steyr MPi-69. Первый вариант «Каштана» под индексом АЕК-919 мало чем отличался от оригинала и оказался слишком громоздким. Была изготовлена опытная партия (чуть более 100 штук), которая, тем не менее, успела пройти обкатку в боевой обстановке. По её результатам оружие было доработано: уменьшены габариты и масса, повышена надёжность работы автоматики, изменилась конструкция приклада. Так появился АЕК-919К, который примерно в 1995 году и запустили в полноценное серийное производство на Ковровском механическом заводе (КМЗ).

В 1999 году АЕК-919К прошёл небольшой рестайлинг и получил более эргономичную спусковую коробку современного дизайна. В таком виде он выпускался на КМЗ ещё 8 лет, пока в 2007 году оружейное производство не было передано с механического завода на завод им. Дегтярёва (ЗиД). Таким образом, производство «Каштана» продолжилось в Коврове, но уже на другом предприятии.

Три поколения АЕК-919 Источник изображения: Журнал «МастерРужьё», 2002-62

Компоновка оружия выполнена по типу «Узи», то есть с магазином в пистолетной рукоятке. Принцип работы автоматики — на основе свободного затвора, однако конструктивно он выполнен с возможностью «набегания» на ствол, что позволило иметь длинный ствол при достаточной компактности. Стрельба ведётся только с заднего шептала. Приклад выдвигается из ствольной коробки на двух стальных тягах и имеет поворотный пластиковый плечевой упор. Прицел имеет перекидной целик на 50 и 100 м, питание осуществляется из коробчатых магазинов ёмкостью на 20 и 30 патронов. В комплекте может поставляться прибор малошумной стрельбы (ПМС).

Сегодня время «Кедров» и «Кипарисов» ушло. На их место пришли другие, более совершенные пистолеты-пулемёты — ПП-2000, СР2М и ПП-19-01 «Витязь». Производство тульских «Кипарисов» давно не ведётся. В Златоусте «Кедр» стал травматическим и спортивно-охотничьим, а о выпуске ПП-91 для силовых структур достоверно ничего не известно. «Каштан» производится в Коврове малыми сериями (в основном, в интересах ФСИН). Главный виновник этого забвения — патрон калибра 9×18 мм, стремительно теряющий популярность у силовиков. Тем не менее, такие образцы как МА-ПП-91, ПП-91-СХ и «919Т» сейчас переживают «вторую молодость», но уже на гражданском оружейном рынке России.

Макеты ПП-91, АЕК-919К и ТКБ-0217 Источник изображения: forum.guns.ru

Характеристики лёгких пистолетов-пулемётов Наименование ПП-91 ОЦ-02 АЕК-919К Шифр ОКР Кедр Кипарис Каштан Штатный патрон 9×18 9×18 9×18 Масса с пустым магазином, кг 1,54 / 1,57 1,53 / 1,57 / 1,6 1,65 / 1,8 Масса с глушителем, кг 2,1 2,1* 1,9 / 2,05 Длина со откинутым/сложенным прикладом, мм 530 / 305 600 / 320 500 / 335 Длина со откинутым/сложенным прикладом с глушителем, мм 671 / 443 730 / 452 н/д Ширина со откинутым/сложенным прикладом, мм 54 55 55 Высота, мм 196 / 246 180 / 230 190 / 240 Ёмкость магазина, патронов 20 / 30 10 / 20 / 30 20 / 30 Длина ствола, мм 120 156 167 Прицельная дальность, м 50 75 100 Начальная скорость пули, м/с 310 330 315 Темп стрельбы, выстр./мин 1000 600 – 900 1000

* — масса с глушителем, ЛЦУ и магазином на 20 патронов

Источники и литература:

9-мм пистолет-пулемет «КЕДР». Техническое описание и инструкция по эксплуатации 9 мм пистолет-пулемет. Техническое описание и инструкция по эксплуатации ТКБ-0217 ТО Памятка по обращению с пистолетом-пулеметом АЕК 919 9-мм пистолет-пулемет АЕК 919К. Руководство по эксплуатации 919К.00.000.РЭ В.Н. Дворянинов. Боевые патроны стрелкового оружия. Книга 3. Климовск: «Д’Соло», 2015

Руслан Гук