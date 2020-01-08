Войти
Военно-промышленный курьер

РВСН подтверждают свою надежность

302
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

В 2020 году запланировано проведение шести пусков межконтинентальных баллистических ракет (МБР), пять из них будут осуществлены с космодрома «Плесецк», сообщает Министерство обороны РФ.

В прошлом году произведено пять пусков стратегических ракет. Этими испытаниями была подтверждена высокая надёжность современных ракетных комплексов. Три пуска были проведены с 1-го испытательного Государственного космодрома «Плесецк», остальные проводились с 4 Государственного центрального межвидового полигона «Капустин Яр».

Также в прошлом году в Капустином Яру была окончена модернизация полигонного измерительного комплекса, предназначенного для испытаний ракетных комплексов стратегического назначения. Капустин Яр не только переоснащен современными контрольно-измерительными средствами, но и получил систему, позволяющую предоставить всю справочно-аналитическую информацию в реальном времени о проведении предстартовой подготовки и ходе полета ракеты на Центральный командный пункт РВСН.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
2020-й год
Плесецк
Похожие новости
30.12.2019
Спутник "Меридиан-М" запустят с Плесецка в январе
01.11.2019
Летные испытания межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" будут начаты в 2020 году
06.01.2015
Убойная десятка: новинки российской армии 2014 года
28.07.2014
Россия обновляет вооружения
27.02.2012
ОБОБЩЕНИЕ - Российская армия: от структурной перестройки к тотальному перевооружению
07.07.2008
Россия возвращается в военно-космическую гонку
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 08.01 06:45
  • 105
Российские "ракетные поезда" могут стать ответом на выход США из ДРСМД
  • 08.01 04:31
  • 131
ВМФ России необходимы как минимум 10 фрегатов проекта 22350
  • 08.01 03:15
  • 52
США убили в Багдаде ряд высокопоставленных Иранских военных. Смерть Сулеймани может быть прологом к большой войне США и арабских стран.
  • 08.01 03:07
  • 5
Америка будет и дальше вести отстрел неугодных политиков – МИД США
  • 08.01 02:21
  • 1
Невидимый страж: в США рассказали о российском охотнике за стелсами
  • 08.01 01:21
  • 1
Франция закупает снайперские винтовки FN Herstal SCAR-H PR и пистолеты Glock 17 G5
  • 08.01 01:07
  • 1
The Washington Times (США): российская шумиха по поводу гиперзвука, возможно, лишена реального основания
  • 07.01 23:22
  • 4
В США показали фото вертолёта MH-47G Chinook с лазерной системой противодействия ракетам
  • 07.01 18:18
  • 8
В Минобороны назвали сроки серийных поставок системы С-500
  • 07.01 16:38
  • 5
"Видимо, с колен встали": как оплачивают оборону Россия и США
  • 07.01 16:18
  • 8
В правительстве прокомментировали идею верификации комментаторов в Интернет-СМИ
  • 07.01 15:55
  • 6
Российскую морскую пехоту назвали одной из лучших в мире
  • 07.01 13:50
  • 1
Российское самолетостроение завалили пиаром
  • 07.01 13:13
  • 1
Опытный образец Ил-114-300 показали в новой ливрее
  • 07.01 12:39
  • 6
Вертолеты Ка-52 на египетском универсальном десантном корабле типа Mistral