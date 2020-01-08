Войти
Интерфакс-АВН

Президент Украины сообщает госсекретарю США о планах восстановления мира в Донбассе

289
0
0
Президент Украины Владимир Зеленский посетил позиции ВСУ на Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский посетил позиции ВСУ на Донбассе.
Источник изображения: © AP Photo, Ukrainian Presidential Press Office via AP

Киев. 7 января. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре проинформировал госсекретаря США Майка Помпео о планах по мирному урегулированию ситуации в Донбассе, сообщила во вторник пресс-служба главы Украинского государства.

"Владимир Зеленский подробно проинформировал Майка Помпео о результатах договоренностей, достигнутых во время Нормандской встречи, а также о планах украинского правительства по восстановлению мира на востоке Украины", - отмечается в сообщении.

Помпео особо отметил освобождение пленных и приветствовал заключение важного контракта на транзит газа в Европу, отмечается в пресс-релизе.

Стороны обсудили обострение ситуации на Ближнем Востоке после атак на коалиционные силы в Ираке и нападения на американское посольство в Багдаде.

"Стороны согласились, что любые дальнейшие агрессивные шаги могут стать угрозой для стабильности в регионе и глобальной безопасности. Президент Украины выразил обеспокоенность возможным обострением ситуации в Ираке и регионе, если силы США и коалиции преждевременно покинут страну", - отмечается в сообщении.

Кроме того, Зеленский поблагодарил за неизменную поддержку Соединенных Штатов в восстановлении мира на востоке Украины и возвращении Крыма под юрисдикцию Киева.

Президент Украины выразил особую благодарность президенту США Дональду Трампу и Конгрессу за решение о предоставлении финансовой и материальной помощи сектору безопасности и обороны Украины.

"Достигнута договоренность, что эти и другие вопросы будут подробно обсуждены в ходе встречи Владимира Зеленского и государственного секретаря США", - отмечается в сообщении.

Кроме того, стороны обменялись поздравлениями по случаю рождественских праздников.

Ранее о телефонном разговоре сообщил Госдепартамент США.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Ирак
США
Украина
Персоны
Трамп Дональд
Похожие новости
27.12.2019
Больше Javelin: Украина и США подписали новый контракт
16.01.2019
"Подарок для России": зачем Трамп пугает выходом из НАТО
21.11.2016
Россия "откалибровала" исламистов в Сирии
30.09.2016
"Обама отдал Ближний Восток России, Ирану и ИГ" (Politiken, Дания)
02.11.2015
"Сирийский гамбит" с кульбитом
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 08.01 06:45
  • 105
Российские "ракетные поезда" могут стать ответом на выход США из ДРСМД
  • 08.01 04:31
  • 131
ВМФ России необходимы как минимум 10 фрегатов проекта 22350
  • 08.01 03:15
  • 52
США убили в Багдаде ряд высокопоставленных Иранских военных. Смерть Сулеймани может быть прологом к большой войне США и арабских стран.
  • 08.01 03:07
  • 5
Америка будет и дальше вести отстрел неугодных политиков – МИД США
  • 08.01 02:21
  • 1
Невидимый страж: в США рассказали о российском охотнике за стелсами
  • 08.01 01:21
  • 1
Франция закупает снайперские винтовки FN Herstal SCAR-H PR и пистолеты Glock 17 G5
  • 08.01 01:07
  • 1
The Washington Times (США): российская шумиха по поводу гиперзвука, возможно, лишена реального основания
  • 07.01 23:22
  • 4
В США показали фото вертолёта MH-47G Chinook с лазерной системой противодействия ракетам
  • 07.01 18:18
  • 8
В Минобороны назвали сроки серийных поставок системы С-500
  • 07.01 16:38
  • 5
"Видимо, с колен встали": как оплачивают оборону Россия и США
  • 07.01 16:18
  • 8
В правительстве прокомментировали идею верификации комментаторов в Интернет-СМИ
  • 07.01 15:55
  • 6
Российскую морскую пехоту назвали одной из лучших в мире
  • 07.01 13:50
  • 1
Российское самолетостроение завалили пиаром
  • 07.01 13:13
  • 1
Опытный образец Ил-114-300 показали в новой ливрее
  • 07.01 12:39
  • 6
Вертолеты Ка-52 на египетском универсальном десантном корабле типа Mistral