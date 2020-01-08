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Интерфакс-АВН

Патриарх назвал 75-летие Победы годовщиной глубокого духовного значения

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, командир крейсера "Петр Великий" капитан 1 ранга Владислав Малаховский и командующий Северным флотом ВМФ России Николай Евменов (слева направо) во время посещения атомного ракетного крейсера "Петр Великий".
Источник изображения: Лев Федосеев/ТАСС

Москва. 7 января. ИНТЕРФАКС - Предстоящий в мае юбилей Победы в Великой Отечественной войне имеет не только историческое, но и духовное значение, считает патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

"Наш народ одним вступил в Великую Отечественную войну, а другим ее закончил. Ведь предвоенные годы были годами репрессий, гонений на Церковь, тотального безбожия. Вообще трудно сказать, что было бы с нашим народом с духовной точки зрения, если бы народ не прошел через эти испытания", - сказал патриарх в рождественском интервью, показанном во вторник на телеканале "Россия 1" (ВГТРК).

Он припомнил свои давние разговоры с фронтовиками, которые признавались ему, что в окопах безбожников не было. "Никому в голову не приходило говорить: "не верю я ни в какого Бога, а теперь давайте встанем и пойдем навстречу морю огня". Люди крестились, молились, даже, может быть, не всегда вкладывая в это тот смысл, который вкладывает обычный верующий человек. Но вера присутствовала в сердцах людей, и, конечно, со взятием Берлина эта вера никуда не исчезла", - отметил патриарх.

По мнению предстоятеля, религиозное возрождение послевоенных лет, свидетелем которого он был, обусловлено "страшным опытом, через который прошел наш народ, и тем реальным опытом веры, который был почерпан людьми в огне этих страданий, как на фронте, так и в тылу".

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