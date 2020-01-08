Душанбе и Вашингтон обсудили укрепление охраны таджикско-афганской границы

Душанбе. 7 января. ИНТЕРФАКС - Министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин принял первого заместителя помощника госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Элис Уэллс, прибывшую в Таджикистан с визитом, и обсудил с ней двустороннее сотрудничество, а также обменялся мнениями по проблемам безопасности и другим актуальным вопросам региона, сообщил во вторник МИД республики.

"В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по вопросам региональной безопасности и мирного процесса в соседнем Афганистане. В том числе стороны уделили особое внимание вопросам дальнейшего укрепления охраны таджикско-афганской границы, последовательным усилиям по вопросам совместной борьбы с угрозами современности, особенно терроризмом, экстремизмом, радикализмом и незаконным оборотом наркотиков", - говорится в сообщении.

По сообщению посольства США в Таджикистане, Уэллс прибыла в республику в понедельник и посетила районную больницу Джоми в Хатлонской области (юг Таджикистана). Как отмечается, в этом районе программа USAID "Накорми будущее" позволила улучшить здоровье детей и матерей благодаря обучению, оснащению и повышению осведомленности населения.

Ранее сообщалось, что в начале января регион Центральной Азии посетит госсекретарь США Майк Помпео. Но затем МИД Узбекистана 1 января проинформировал, что визит переносится.

"По взаимной договоренности намеченные на 5-6 января 2020 года официальный визит в Узбекистан делегации США во главе с Государственным секретарем Майклом Помпео и министерская встреча в г.Ташкенте в формате "Центральная Азия - США" ("С5+1") переносятся на более поздние сроки", - говорилось в сообщении внешнеполитического ведомства Узбекистана.