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Военно-промышленный курьер

Первый аэромобиль может появиться уже в новом году

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Источник изображения: vpk-news.ru

Американская компания Uber и южнокорейский автопроизводитель Hyundai представили концепт летающего автомобиля на выставке электроники Consumer Electronics Show (CES) 2020 в Лас-Вегасе. Об этом сообщает Bloomberg.

Представленный концепт визуально похож на лёгкий вертолёт. Аэромобиль будет обладать системой вертикального взлёта и посадки, планируется, что электрические двигатели позволят развивать скорость до 320 километров в час. Аэромобиль сможет использоваться для перевозки четырёх пассажиров, преодолевая без подзарядки расстояние до 100 километров.

Первый действующий прототип будет представлен позже в 2020 году. Планируется, что первые аэромобили будут использоваться для службы воздушного такси. Начало коммерческих перевозок запланировано на 2023 год.

Издание отмечает, что компания Uber уже занимается разработкой воздушных транспортных средств в сотрудничестве с американским аэрокосмическим агентством NASA, а также компаниями Bellron и Joby Aviation. Соглашение с Hyundai позволит Uber рассчитывать на массовое производство аэромобилей.

Представители компаний добавили, что первые модели воздушных автомобилей будут управляемыми, однако впоследствии они будут оснащены системами беспилотного управления и смогут работать автономно.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Южная Корея
Компании
Hyundai
Проекты
2020-й год
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