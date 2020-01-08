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Интерфакс-АВН

Сухопутные войска РФ проведут 11 учений с иностранными военными в 2020 году

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Совместные учения сухопутных войск. Фото с сайта news.cn
Совместные учения сухопутных войск. Фото с сайта news.cn.

Москва. 7 января. ИНТЕРФАКС - Сухопутные войска России проведут 11 совместных учений с иностранными военными в 2020 году, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"В соответствии с планом международного военного сотрудничества на 2020 год, подразделениям Сухопутных войск предстоит продемонстрировать свои навыки в Белоруссии, Киргизии, и Пакистане, где они будут принимать участие в учениях "Нерушимое братство - 2020", "Рубеж-2020" и "Дружба-2020", - говорится в сообщении.

Кроме того, запланированы миротворческие учения с армией Китая и Республики Никарагуа.

"Подразделениям, дислоцированным в Южном военном округе, предстоит принять на своих полигонах военнослужащих из Алжирской Народной Демократической Республики", - сообщает департамент.

Отмечается, что подразделения Западного военного округа проведут учения "Индра-2020", а военные Центрального военного округа примут контингенты стран ШОС на учениях "Мирная миссия - 2020".

"На территории Восточного военного округа пройдут три международных учения: "Ларос-2020" с военнослужащими Лаосской Демократической Республики; "Селенга-2020" с подразделениями вооруженных сил Монголии и совместно учение в военнослужащими Демократической Социалистической Республика Шри-Ланка", - сообщает Минобороны.

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