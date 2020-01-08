США направят дополнительные самолеты и военных на Ближний Восток

Пентагон планирует дополнительно перебросить на Ближний Восток 200 военнослужащих и шесть бомбардировщиков В-52 на фоне напряженных отношений с Ираном. Об этом 6 января сообщает The Wall Street Journal.

Отмечается, что минобороны США направит в этот регион военных, которые базируются в итальянском городе Виченца. Планируется, что некоторые из них будут заняты охраной посольства Соединенных Штатов в Бейруте, передает «РИА Новости». Ожидается, что самолеты прибудут на Ближний Восток в ближайшие дни.

Также издание подчеркивает, что после переброски американских военнослужащих их число в регионе превысит 80 тыс. человек.

Ранее, 6 января, президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану ударом по культурным объектам при атаке со стороны Исламской Республики. А глава Пентагона Марк Эспер рассказал, что в отношении Ирана Соединенные Штаты будут следовать «законам вооруженного конфликта».

Ситуация на Ближнем Востоке обострились из-за американского авиаудара по объектам движения «Хезболла» в иракском городе Эль-Каим 29 декабря. Затем члены иракского шиитского ополчения, поддерживаемые Ираном, 31 декабря атаковали посольство США в Багдаде.

3 января стало известно о гибели командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» иранского «Корпуса стражей исламской революции» (КСИР) генерала Касема Сулеймани в результате американского авиаудара по Багдаду.

В официальном заявлении Пентагона говорилось, что удар был нанесен по распоряжению президента США Дональда Трампа и носил оборонительный характер.

Тегеран пообещал отомстить за действия Вашингтона.