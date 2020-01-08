Польские СМИ оценили подход Израиля к обороне

Источник изображения: ВВС Израиля

Об израильской стратегии в области обороны государства, включая также применение систем ПРО, написал польский сайт Defence24. Издание отмечает, что десятилетия под постоянной угрозой со стороны исламистов привели к выстраиванию слаженной и эффективной организации противодействия угрозам.

Одной из основ её является система раннего оповещения о ракетных атаках «Цева Адом» («Красный Цвет»), звуковой сигнал которой обозначает для населения необходимость немедленно найти укрытие, на что в некоторых случаях отводится всего около десятка секунд. Сигнал о нападении транслируется по телевидению, радио, по телефону и Интернету. Тревога объявляется только в тех частях страны, которые находятся под угрозой.

Эта система напрямую связана с комплексом ПРО «Железный купол». Когда летящая ракета обнаруживается радаром и идентифицируется как угроза, информация о ней поступает в соответствующую ячейку тылового командования , которая уже и извещает население.

Значительную роль играет тот факт, что население территорий уже заранее обучено, как именно следует реагировать и, при этом, достаточно дисциплинировано. Поскольку время реакции очень короткое, от 15 до 90 секунд, граждане вынуждены действовать немедленно, едва получен сигнал тревоги.

Защищает не только «Железный купол»

Отдельно польское издание рассматривает противоракетные технологии еврейского государства. Отмечается, что Израиль в этом плане обладает целым рядом средств защиты своих граждан и инфраструктуры.

В частности речь идёт о системе Arrow («Хец») - 2 и 3, знаменитой «Праще Давида», а также о самой популярной израильской разработке в области ПРО – «Железном куполе». Кроме того, на вооружении стоит американский комплекс ПВО/ПРО «Пэтриот».

Defence24 отмечает, что эффективность «Железного купола» в перехвате ракет и снарядов составляет около 80-90%. При этом сбиваются не все цели. Те, которые, как выясняется после анализа траектории, летят в необитаемые районы, уничтожению в воздухе не подлежат. Из-за высокой стоимости ракет-перехватчиков они используются только в тех случаях, когда имеется явная угроза гражданам.

Кроме того, Израиль защищают масштабные системы пограничных сооружений, а также концепция, предусматривающая обязательный после любой внешней атаки ответный удар, за который отвечает артиллерия и авиация (включая беспилотники) ЦАХАЛа.

Тем не менее, хотя израильский подход защиты государства является высокоэффективным, подводит итог издание, надо понимать, что он выстраивался в конкретных условиях и может быть непригоден для использования другими странами в том виде, в каком применяется в Израиле.