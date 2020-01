Спасательное судно SpaceX не смогло «поймать» обтекатель ракеты Falcon 9

Спасательному судну Ms.Tree не удалось поймать в надводные сети створки головного обтекателя ракеты Falcon 9 после ее запуска во вторник, передает 7 января «Интерфакс» со ссылкой на SpaceX.

Ранее сообщалось, что тяжелая ракета-носитель Falcon 9 успешно вывела на орбиту партию из 60 мини-спутников. Они предназначены для продолжения развертывания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.

SpaceX планировала с помощью специального судна Ms.Tree поймать хотя бы одну из двух створок обтекателя, которые спускались на парашютах после отделения ракеты. Части обтекателя планировалось использовать для следующих запусков.

В декабре 2019 года спасательные суда компании — Ms. Tree и Мs. Chief — также не успели вовремя прибыть к место приводнения створок обтекателя ракеты Falcon 9, которая выводила на орбиту японско-сингапурский спутник. Причиной неудачи стало сильное волнение на море, в результате которого судно Ms. Chief получило повреждения. В настоящее время оно находится на ремонте.

Первая многоразовая ступень ракеты Falcon 9 уже совершила успешную управляемую посадку на плавучей платформе Of Course I Still Love You у побережья штата Южная Каролина в Атлантике.