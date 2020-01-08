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Известия.ru

Спасательное судно SpaceX не смогло «поймать» обтекатель ракеты Falcon 9

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Ракета-носитель Falcon 9 с космическим кораблем Dragon
Ракета-носитель Falcon 9 с космическим кораблем Dragon.
Источник изображения: © EPA-EFE/NASA

Спасательному судну Ms.Tree не удалось поймать в надводные сети створки головного обтекателя ракеты Falcon 9 после ее запуска во вторник, передает 7 января «Интерфакс» со ссылкой на SpaceX.

Ранее сообщалось, что тяжелая ракета-носитель Falcon 9 успешно вывела на орбиту партию из 60 мини-спутников. Они предназначены для продолжения развертывания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.

SpaceX планировала с помощью специального судна Ms.Tree поймать хотя бы одну из двух створок обтекателя, которые спускались на парашютах после отделения ракеты. Части обтекателя планировалось использовать для следующих запусков.

В декабре 2019 года спасательные суда компании — Ms. Tree и Мs. Chief — также не успели вовремя прибыть к место приводнения створок обтекателя ракеты Falcon 9, которая выводила на орбиту японско-сингапурский спутник. Причиной неудачи стало сильное волнение на море, в результате которого судно Ms. Chief получило повреждения. В настоящее время оно находится на ремонте.

Первая многоразовая ступень ракеты Falcon 9 уже совершила успешную управляемую посадку на плавучей платформе Of Course I Still Love You у побережья штата Южная Каролина в Атлантике.

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Страны
Сингапуp
Япония
Компании
SpaceX
Проекты
Falcon РН
ИТ
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