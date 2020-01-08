Войти
ТАСС

Испытание системы спасения астронавтов корабля Crew Dragon перенесено на 18 января

296
0
0
Космический корабль Crew Dragon во время стыковки с МКС. 3 марта 2019 года
Космический корабль Crew Dragon во время стыковки с МКС. 3 марта 2019 года.
Источник изображения: Фото: Global Look Press/Roscosmos

Как сообщили в NASA, "новая дата испытания позволит уделить больше времени подготовке корабля"

НЬЮ-ЙОРК, 7 января. /ТАСС/. Испытание системы спасения астронавтов космического корабля Crew Dragon, разрабатываемого американской компанией SpaceX, перенесено на неделю и пройдет 18 января. Об этом сообщается в понедельник на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

"NASA и SpaceX определили, что испытание системы спасения астронавтов в случае возникновения проблем при старте ракеты-носителя состоится не ранее, чем в субботу, 18 января <...>", - указывается в заявлении. - Новая дата испытания позволит уделить больше времени подготовке корабля".

Ранее NASA сообщало, что испытания будут проведены 11 января на одном из пусковых комплексов Центра космических полетов имени Кеннеди (штат Флорида). Если это испытание пройдет успешно, то начнется подготовка к первому пилотируемому полету Crew Dragon к Международной космической станции. Первый полет в беспилотном режиме Crew Dragon совершил в самом начале марта прошлого года. На следующий день после старта он состыковался с МКС, а затем вернулся на Землю.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
NASA
SpaceX
Проекты
МКС
Похожие новости
29.07.2019
Хозяева возвращаются
29.03.2019
США попросили Россию отложить пилотируемый запуск к МКС
22.05.2018
Все ниже и ниже
14.11.2017
В США провели успешные испытания космического корабля Dream Chaser
23.05.2014
Элон Маск рассказал о перспективах пилотируемого полета на Марс
13.11.2012
В космос на частнике
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 08.01 06:45
  • 105
Российские "ракетные поезда" могут стать ответом на выход США из ДРСМД
  • 08.01 04:31
  • 131
ВМФ России необходимы как минимум 10 фрегатов проекта 22350
  • 08.01 03:15
  • 52
США убили в Багдаде ряд высокопоставленных Иранских военных. Смерть Сулеймани может быть прологом к большой войне США и арабских стран.
  • 08.01 03:07
  • 5
Америка будет и дальше вести отстрел неугодных политиков – МИД США
  • 08.01 02:21
  • 1
Невидимый страж: в США рассказали о российском охотнике за стелсами
  • 08.01 01:21
  • 1
Франция закупает снайперские винтовки FN Herstal SCAR-H PR и пистолеты Glock 17 G5
  • 08.01 01:07
  • 1
The Washington Times (США): российская шумиха по поводу гиперзвука, возможно, лишена реального основания
  • 07.01 23:22
  • 4
В США показали фото вертолёта MH-47G Chinook с лазерной системой противодействия ракетам
  • 07.01 18:18
  • 8
В Минобороны назвали сроки серийных поставок системы С-500
  • 07.01 16:38
  • 5
"Видимо, с колен встали": как оплачивают оборону Россия и США
  • 07.01 16:18
  • 8
В правительстве прокомментировали идею верификации комментаторов в Интернет-СМИ
  • 07.01 15:55
  • 6
Российскую морскую пехоту назвали одной из лучших в мире
  • 07.01 13:50
  • 1
Российское самолетостроение завалили пиаром
  • 07.01 13:13
  • 1
Опытный образец Ил-114-300 показали в новой ливрее
  • 07.01 12:39
  • 6
Вертолеты Ка-52 на египетском универсальном десантном корабле типа Mistral