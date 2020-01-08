Испытание системы спасения астронавтов корабля Crew Dragon перенесено на 18 января

Космический корабль Crew Dragon во время стыковки с МКС. 3 марта 2019 года.

Как сообщили в NASA, "новая дата испытания позволит уделить больше времени подготовке корабля"

НЬЮ-ЙОРК, 7 января. /ТАСС/. Испытание системы спасения астронавтов космического корабля Crew Dragon, разрабатываемого американской компанией SpaceX, перенесено на неделю и пройдет 18 января. Об этом сообщается в понедельник на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

"NASA и SpaceX определили, что испытание системы спасения астронавтов в случае возникновения проблем при старте ракеты-носителя состоится не ранее, чем в субботу, 18 января <...>", - указывается в заявлении. - Новая дата испытания позволит уделить больше времени подготовке корабля".

Ранее NASA сообщало, что испытания будут проведены 11 января на одном из пусковых комплексов Центра космических полетов имени Кеннеди (штат Флорида). Если это испытание пройдет успешно, то начнется подготовка к первому пилотируемому полету Crew Dragon к Международной космической станции. Первый полет в беспилотном режиме Crew Dragon совершил в самом начале марта прошлого года. На следующий день после старта он состыковался с МКС, а затем вернулся на Землю.