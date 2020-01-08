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Франция закупает снайперские винтовки FN Herstal SCAR-H PR и пистолеты Glock 17 G5

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Как сообщила 6 января 2020 года министр вооруженных сил Франции Флоренс Парли, Главное управление вооружений (Direction générale de l'Armement - DGA) министерства заключило с бельгийской компанией FN Herstal контракт по программе Fusil de précision semi-automatique (FSPA) на поставку для французских вооруженных сил 2620 снайперских винтовок SCAR-H PR под патрон НАТО 7,62 х 51 мм. Поставки будут осуществляться с начала 2020 по 2022 год.

Заказанная для вооруженных сил Франции снайперская винтовка FN Herstal SCAR-H PR под патрон НАТО 7,62 х 51 мм (с) министр вооруженных сил Франции

Согласно сообщению министерства вооруженных сил Франции, стоимость контракта составляет около 100 млн евро, и в поставку входят также дневные и ночные прицелы и снайперские патроны. В консорциум по поставке DGA винтовок SCAR-H PR, возглавляемый FN Herstal, входят также бельгийская компания OIP Sensor Systems (оптические прицелы), германская компания Telefunken-Racoms (ночные прицелы), и германская компания MEN (патроны).

Во французской армии винтовки SCAR-H PR заменят в пехотных отделениях в качестве "марксманских" винтовок снайперские винтовки FR-F2 того же калибра 7,62 х 51 мм, состоящие на вооружении с 1986 года и являющиеся модернизированным вариантом винтовок FR-F1 - снайперского варианта еще довоенных французских линейных 7,5-мм магазинных винтовок MAS 36.

Полуавтоматическая винтовка SCAR-H PR (Precision Rifle) под патрон НАТО 7,62 х 51 мм является снайперским вариантом известной автоматической винтовки SCAR, разработанной FN Herstal изначально для Командования сил специальных операций США. До настоящего времени известно о закупках винтовок SCAR-H PR вооруженными силами Литвы и Португалии. Американские силы специальных операций используют вариант этой винтовки SCAR-H TPR (Tactical Precision Rifle) под обозначением Mk 20 SSR (Sniper Support Rifle).

Также 6 января 2020 года министр вооруженных сил Франции Флоренс Парли сообщила о заключении DGA контракта стоимостью в 44 млн евро на закупку для французских вооруженных сил 74596 пистолетов Glock 17 G5 калибра 9 мм. Поставки были начаты в конце 2019 года и будут осуществляться по 2022 год. Поставки осуществляет консорциум в составе австрийской компании Glock и компаний Sellier et Bellot (патроны) и UTM (учебные комплекты).

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  • В новости упоминаются
Страны
Австрия
Бельгия
Германия
Литва
Португалия
США
Франция
Компании
FN Herstal
Glock GmbH
Проекты
2020-й год
NATO
Военные учения
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1 комментарий
№1
08.01.2020 01:21
Прощай французское стрелковое оружие...
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