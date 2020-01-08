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Известия.ru

США отказались выводить войска из Ирака

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Источник изображения: Фото: REUTERS/Bryan Woolston

Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США не планируют выводить своих военных из Ирака, пишет Associated Press.

6 января Reuters сообщило, что международная коалиция, возглавляемая Вашингтоном, готова передислоцировать военный контингент из Ирака, как того требует Багдад. Агентство также ссылалось на письмо командующего силами США в Ираке генерала Уильяма Сили, в котором объявлялось и о начале вывода американских войск.

Эспер не подтвердил подлинность письма.

«Прежде всего, мы меняем позиции наших сил в регионе. Помимо этого, что касается письма, я его прочитал один раз. Я не могу сказать вам относительно подлинности этого письма, но могу сказать о том, что я прочел. Это письмо не соответствует нашей нынешней ситуации», — цитирует его CNN.

Президент США Дональд Трамп подчеркивал, что американские военные не покинут Ирак, и требовал от Багдада оплатить построенную силами США авиабазу. Кроме того, Трамп пригрозил иракской стороне санкциями за «любые враждебные действия».

5 января на фоне убийства в Багдаде командующего спецподразделением «Аль-Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской Революции (КСИР), генерала Касема Сулеймани в ходе спецоперации американских ВВС, парламент Ирака проголосовал за прекращение соглашения с коалицией по борьбе с террористической организацией ИГ («Исламское государство», запрещена в России) и за вывод иностранных войск из страны.

Кроме того, Багдад подал жалобу в ООН на действия США и обвинил Вашингтон в нарушении суверенитета Ирака.

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