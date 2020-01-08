Сирийская защита: ПВО шлифует тактику борьбы с крылатыми ракетами

Оборона критически важных объектов с воздуха стала особенно актуальна после прекращения действия ДРСМД

Зенитчики начнут отрабатывать обновленную систему борьбы с массированными ударами крылатых ракет и дронов. Как рассказали «Известиям» в Минобороны, она включена в систему боевой подготовки сил ПВО. Новинка была проверена осенью 2019 года на учениях «Боевое Содружество». При подготовке сценария маневров учитывался сирийский опыт.

Войска ПВО и ПРО отразили массированный учебный удар крылатых, баллистических ракет и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Астраханской области на полигоне Ашулук. В маневрах кроме России участвовали боевые расчеты и представители командования войск Белоруссии, Армении, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. Все БПЛА и ракеты были успешно уничтожены, рассказали «Известиям» в Минобороны.

Новый вызов

В ходе учений была смоделирована ситуация, которая может сложиться в реальности на границах СНГ. В дальнейшем количество таких учений должно увеличиться, считает бывший заместитель главкома ВВС по вопросам объединенной системы ПВО стран СНГ генерал-лейтенант запаса Айтеч Бижев.

Военнослужащие на совместных учениях объединенной системы ПВО государств-участников СНГ «Боевое Содружество» на полигоне «Ашулук» Источник изображения: Фото: РИА Новости/Михаил Мокрушин

— Новые виды вооружения создают новые вызовы, — рассказал Айтеч Бижев. — До прекращения действия ДРСМД массированные удары крылатыми ракетами могли наноситься с кораблей. После отмены они могут размещаться в сухопутных пусковых установках, что серьезно расширяет территорию их использования. Крылатые ракеты средней и меньшей дальности теперь могут быть установлены в Польше, Румынии или в прибалтийских странах.

В ХХ веке наземные ракеты средней и меньшей дальности базировались в странах НАТО на западе Европы, у Советского Союза был солидный буфер из стран Варшавского договора. Сейчас подлетное время крылатых ракет до таких городов, как Москва, Минск или Санкт-Петербург, может сократиться до пяти минут. Для возможности отразить удар надо усиливать спутниковую группировку и другие средства разведки, совершенствовать радиолокационное поле, а также развивать и подтягивать к границам высокоточные средства упреждающего удара, отметил Айтеч Бижев.

Военнослужащий в командном пункте центра боевого применения во время учений ПВО и ВВС на полигоне Ашулук Источник изображения: Фото: РИА Новости/Артем Житенев

На маневрах особое внимание было уделено борьбе с БПЛА. Сейчас даже полукустарные изделия могут наносить серьезный урон технике и личному составу. Поэтому перед учениями все атаки террористов с помощью БПЛА на российскую авиабазу Хмеймим и ряд других объектов в Сирии были проанализированы, а теоретические наработки — проверены, подтвердив свою эффективность.

«Панцирь» поможет

На маневрах также проводились экспериментальные учения мобильных групп, куда вошли ЗРПК «Панцирь» и РЛС. Последние могут быть использованы для наращивания возможностей радиолокационного контроля стратегически важных территорий. Станцию дальнего обнаружения можно разместить в приграничной полосе или на направлении вероятных атак. Дополнительные РЛС зенитчикам особенно пригодятся в горных районах, где тяжело засечь низколетящие цели — те же крылатые ракеты.

Пуск ракеты зенитно-ракетным комплексом «Панцирь-С» Источник изображения: Фото: РИА Новости/Михаил Фомичев

Такие станции будут собирают разведывательную информацию на дальних подступах. Они способны определить количество самолетов, высоту и направление полета, построение боевых порядков.

При необходимости РЛС могут работать вместе с зенитно-ракетными системами ПВО, авиацией, силами пограничного и берегового контроля и управлением воздушным движением, отвечающим за безопасность полетов как военных, так и гражданских самолетов.

С помощью ЗРПК «Панцирь» можно быстро усилить то или иное стратегическое направление в любой части страны. В бой «Панцири» могут вступить практически сразу после выгрузки — экипажу надо только занять свои места и включить аппаратуру.

«Панцири» оборудованы РЛС обнаружения, станцией сопровождения целей и комплексом вооружения, куда входят два 30-мм зенитных автомата и ракеты в транспортно-пусковых контейнерах.

Могут они действовать и в тандеме с С-300 разных модификаций, С-350 «Витязь» и С-400 «Триумф». Автоматизированная система управления (АСУ) позволяет РЛС и средствам ПВО обмениваться информацией в режиме реального времени.

Работа операторов зенитно-ракетного комплекса «Панцирь-С» Источник изображения: Фото: РИА Новости/Михаил Фомичев

Борьба с крылатыми ракетами — самая сложная боевая задача для средств ПВО, отметил военный эксперт Антон Лавров.

— Чтобы отбить такие атаки, нужна эшелонированная система ПВО, — отметил Антон Лавров. — В идеале она должна иметь три зоны: в дальней за уничтожение целей будет отвечать С-400, в средней — «Буки» и «Панцири», в ближней — «Торы».

В Сирии российские комплексы объединены с помощью автоматизированной системы управления — это позволяет нескольким комплексам получать целеуказания и команды на уничтожение из единого командного пункта. Только самое тесное взаимодействие средств ПВО позволяет выстроить высокоэффективную многоэшелонированную оборону, отметил Антон Лавров.

Система ПВО России постоянно совершенствуется. В конце прошлого года после введения в строй радиолокационных станций дальнего обнаружения типа «Воронеж» и загоризонтной РЛС «Контейнер» по периметру страны было создано единое радиолокационное поле. В ближайшее время на вооружение начнут поступать новые системы С-500 «Прометей», которые предназначены для уничтожения крылатых и гиперзвуковых ракет, самолетов и вертолетов, а также беспилотников и низкоорбитальных спутников.

Алексей Рамм, Богдан Степовой