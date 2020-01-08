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Известия.ru

Спецпредставитель ООН призвал страны не вмешиваться в конфликт в Ливии

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/Xinhua

Спецпредставитель генерального секретаря ООН по Ливии Гасан Саламе заявил, что иностранное вмешательство в конфликт в Ливии должно быть прекращено.

«В стране не нужно больше военных или больше оружия. Поэтому мы призываем все государства перестать вмешиваться в дела страны. Уходите оттуда и оставайтесь вне от этого конфликта», — приводит его слова ТАСС в понедельник, 6 января.

Ранее сообщалось, что Ливийская национальная армия маршала Халифы Хафтара (ЛНА) взяла под контроль город Сирт — крупнейший ливийский город на побережье Средиземного моря, в котором родился бывший лидер страны Муаммар Каддафи.

5 января президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил об отправке турецких военных в Ливию после того, как Правительство национального согласия запросило помощь на фоне наступления войск Хафтара на ливийскую столицу Триполи.

Командующий ЛНА Халифа Хафтар объявил о всеобщей мобилизации и противостоянии вторжению со стороны Турции. Также он добавил, что Эрдоган толкает свою армию на гибель.

17 декабря войска ЛНА начали продвижение на Триполи. Они захватили территории вблизи моста Захры на юге города после бегства оттуда противоборствующих им военных ПНС.

После свержения Муаммара Каддафи в 2011 году в Ливии продолжается гражданская война. В стране действуют два центра власти: признанное международным сообществом ПНС и временный кабинет, который поддерживает Хафтара.

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Ливия
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ООН
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Эрдоган Реджеп
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