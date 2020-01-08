Латвийские военнослужащие приостановили обучение сил безопасности Ирака

Рига. 6 января. ИНТЕРФАКС/BNS - В связи с обострением ситуации в Ираке латвийские солдаты вместе с военнослужащими других стран международной коалиции приостановили обучение сил безопасности Ирака, сообщил в понедельник представитель Минобороны Латвии Каспар Галкин.

В ближайшее время планируются консультации стран Балтии, Дании и США о дальнейшем участии в международной операции против террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ) в Ираке, сказал Галкин.

Он также сообщил, что во вторник правительство Латвии не будет рассматривать вопрос о возможном продлении срока участия Национальных вооруженных сил (НВС) в международной военной операции в Ираке. Этот вопрос перенесен на следующую неделю, так министр обороны Артис Пабрикс в настоящее время не находится в Латвии.