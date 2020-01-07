Огненные трещотки. За что спецназ ценит пистолеты-пулеметы

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости, Николай Протопопов. Компактность, скорострельность и высокая плотность огня — ровно 80 лет назад, 6 января 1940-го, СССР принял на вооружение пистолет-пулемет Дегтярева ППД-40. Это первое массовое ручное автоматическое оружие Красной армии. С появлением в армиях мира штурмовых винтовок пистолеты-пулеметы ушли на второй план, но остались на вооружении полиции и спецслужб. О том, как они развивались, а также о некоторых наиболее интересных образцах — в материале РИА Новости.

Оружие большой войны

Первые пистолеты-пулеметы Дегтярева калибра 7,62 миллиметра поступили в подразделения Красной армии в середине 1930-х под индексом ППД-34 в качестве вспомогательного оружия ближнего боя. Предназначались только для младшего и среднего командного состава. После Зимней войны Дегтярев получил задание модернизировать ППД — на основе финского опыта применения этого вида оружия.

Модернизированный ППД-40 получил дисковый магазин без горловины. Его собирали уже не из фрезерованных деталей, а из штампованных заготовок, что заметно упрощало и удешевляло производство. Конструкция, характеристики и внешний вид в целом сохранились. Принцип перезарядки — автоматика со свободным затвором. Из пистолета-пулемета можно было стрелять как очередями, так и одиночными, прицельная дальность — до 300 метров.

Пистолет-пулемет ППД-40 Источник изображения: CC BY-SA 3.0 / Markscheider /

Для эффективного охлаждения ствол ППД-40 помещался в перфорированный кожух. Одно из преимуществ пистолета-пулемета — скорострельность до 1000 выстрелов в минуту, что позволяло бойцам создавать высокую плотность огня. Относительно небольшие размеры оружия делали его удобным при использовании в стесненных условиях (например, в траншеях и зданиях). Еще одно достоинство ППД-40 — хорошая убойность благодаря мощному патрону.

Но, как и многие другие образцы автоматического оружия, ППД был довольно капризным — после нескольких очередей нередко случались задержки из-за перекоса боеприпаса. Кроме того, несмотря на модернизацию, он все же оказался слишком сложным для массового производства в условиях военного времени.

В 1941-м ППД сменил значительно более простой пистолет-пулемет Шпагина, сконструированный так, что его могло собирать практически любое промышленное предприятие с прессовым оборудованием. Тем не менее всего за два года в СССР успели выпустить более ста тысяч ППД-40, с которыми красноармейцы отражали натиск немецких войск.

Ветеран Великой Отечественной войны Резепин Михаил Константинович Источник изображения: © РИА Новости / Александр Кондратюк

Компактный "Кипарис"

После Второй мировой пистолеты-пулеметы сначала уступили место более мощным и дальнобойным автоматическими карабинам, спроектированным под промежуточный патрон, а затем вновь стали востребованы, но уже для решения других задач. В СССР к разработке малогабаритных образцов оружия под пистолетный патрон вернулись в 1970-х, когда остро встал вопрос вооружения экипажей боевых машин.

В рамках конструкторской работы "Букет" тульские оружейники представили пистолет-пулемет "Кипарис". Разработчики ориентировались на чешское изделие — Scorpion Vz.61, но значительно улучшили конструкцию. Автоматика "Кипариса" работает по схеме свободного затвора. Оружие отличается высокой кучностью стрельбы, может вести огонь одиночными выстрелами или очередями. Складной приклад заметно увеличивает кучность.

Особое устройство замедления стрельбы до 850 выстрелов в минуту также положительно влияет на кучность и точность. Пистолет-пулемет получился довольно компактным и легким — вместе с магазином на двадцать патронов и глушителем весит менее двух килограммов.

В серию запущен в 1990-х. МВД и спецслужбам "Кипарис" очень пришелся по душе, но в армии так и не прижился. Как считают эксперты, военных не устроила мощность девятимиллиметрового "макаровского" патрона.

Пистолет-пулемет Макарова "Кипарис" калибра девять миллиметров Источник изображения: © РИА Новости / А. Родионов

Российская разработка

ПП-2000 сконструировали в начале 2000-х для спецслужб — уже под более мощный патрон 9x19 "Парабеллум". Для поражения противника в бронежилетах может использоваться спецпатрон с бронебойной пулей. Главный козырь этого пистолета-пулемета — высокое останавливающее действие. Пуля ПП-2000 не пробивает препятствие насквозь, как автоматная, а расплющивается, передавая объекту высокую кинетическую энергию.

При этом ПП-2000 — компактное, легкое и простое в эксплуатации оружие. Некоторые детали выполнены из высокопрочного пластика, а количество составных частей сведено к минимуму. Конструкторы поработали и над дальностью эффективной стрельбы — ПП-2000 уверенно поражает цели на дистанции в двести метров. Как очередями, так и одиночными.

Полиция Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Сухоруков

Пистолет-пулемет удобно держать одной рукой, поэтому в подразделениях спецназа им в первую очередь вооружены так называемые щитоносцы, которые идут на штурм в авангарде, прикрывая товарищей бронещитом. Скорострельность снижена до шестисот выстрелов в минуту, что делает ПП-2000 точным и послушным.

Сегодня этим пистолетом-пулеметом вооружены подразделения спецназа МВД и других силовых структур. До армии он пока не добрался, хотя многие эксперты увидели в ПП-2000 потенциального преемника устаревшего и не очень удобного АКС-74У.

Пистолет-пулемет ПП-2000 Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Пятаков

Инструмент антитеррора

От СССР не отставали и зарубежные разработчики. Компактное оружие приобрело особенную актуальность с усилением террористической угрозы, участившимися захватами самолетов и автобусов.

В 1959-м немцы разработали компактный пистолет-пулемет HK-54 на базе штурмовой винтовки G3. Сначала им вооружили полицейских и пограничников, а после доработки в 1970-х передали в подразделения спецназа. МП-5 рассчитан на патрон 9x19 "Парабеллум" и отличается внушительными габаритами: длина — порядка 700 миллиметров, а вес неснаряженного — почти три килограмма.

Тем не менее пистолет-пулемет удобнее штурмовой винтовки и отлично подходит для действий в ограниченных пространствах и при стрельбе на малые дистанции. В частности, МП-5 доказал эффективность при освобождении заложников из здания посольства Ирана в Лондоне в 1980-м.

Немецкий пистолет-пулемет построен по модульному принципу, что позволяет быстро менять детали или узлы конструкции. Отличается хорошей кучностью и точностью при скорострельности около 800 выстрелов в минуту. Но есть и недостатки. Так, при интенсивной стрельбе возможны задержки, пистолет-пулемет довольно капризен и чувствителен к загрязнениям. Сегодня он принят на вооружение в трех десятках стран мира.