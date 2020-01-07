МИД отметил, что отказ Ирана от ограничений по СВПД не несет угрозы

МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Отказ Тегерана от предусмотренных в Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) по иранской ядерной программе ограничений не несёт какой-либо угрозы с точки зрения распространения ядерного оружия, говорится в комментарии на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Иран объявил в воскресенье об отказе от "последнего ключевого ограничения в ядерной сделке, касающегося количества центрифуг", и заявил, что теперь "ограничений по работе с ядерной программой Ирана не осталось". При этом Тегеран намерен продолжать сотрудничать с МАГАТЭ, как и раньше, и готов вернуться к выполнению обязательств в случае снятия санкций и обеспечения интересов Тегерана, предусмотренных ядерной сделкой.
"Отказ Тегерана от предусмотренных СВПД ограничений на развитие своих мощностей и технологических возможностей в области обогащения урана сам по себе не несёт какой-либо угрозы с точки зрения распространения ядерного оружия. Все свои действия Иран осуществляет в тесном взаимодействии и под постоянным контролем со стороны МАГАТЭ. Отмечаем заявленную иранским руководством приверженность сотрудничеству с Агентством, готовность поддерживать его на прежнем уровне, который беспрецедентен как по масштабам, так и по глубине проверок", - говорится в тексте комментария МИД РФ.
В российском внешнеполитическом ведомстве добавили, что Москва придает важное значение готовности Тегерана незамедлительно вернуться к полному соблюдению всех требований СВПД, как только будут сняты законные озабоченности Ирана относительно невыполнения условий "ядерной сделки" некоторыми другими участниками.
Впервые Тегеран отказался от ряда ядерных ограничений в годовщину выхода США из соглашения по иранской ядерной программе – Вашингтон покинул сделку 8 мая 2018 года, Тегеран ответил ровно год спустя, назвав это "стратегическим терпением". Отказ от выполнения ряда пунктов сделки в первый этап касался запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Впоследствии власти в Тегеране заявили о втором этапе сокращения обязательств, заявив, что Иран будет обогащать уран на том уровне, который ему необходим. Третий этап начался 6 сентября: тогда Иран заявил, что приступил к работе с целым рядом центрифуг, не ограничивая себя в сфере ядерных исследований и разработок положениями сделки.
В четвертый раз Иран отказался от обязательств по сделке 6 ноября, начав использование центрифуг по обогащению урана на объекте в Фордо, в то время как сделка предполагает, что комплекс в Натанзе будет единственным для таких целей.