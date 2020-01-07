МИД отметил, что отказ Ирана от ограничений по СВПД не несет угрозы

МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Отказ Тегерана от предусмотренных в Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) по иранской ядерной программе ограничений не несёт какой-либо угрозы с точки зрения распространения ядерного оружия, говорится в комментарии на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Иран объявил в воскресенье об отказе от "последнего ключевого ограничения в ядерной сделке, касающегося количества центрифуг", и заявил, что теперь "ограничений по работе с ядерной программой Ирана не осталось". При этом Тегеран намерен продолжать сотрудничать с МАГАТЭ, как и раньше, и готов вернуться к выполнению обязательств в случае снятия санкций и обеспечения интересов Тегерана, предусмотренных ядерной сделкой.

"Отказ Тегерана от предусмотренных СВПД ограничений на развитие своих мощностей и технологических возможностей в области обогащения урана сам по себе не несёт какой-либо угрозы с точки зрения распространения ядерного оружия. Все свои действия Иран осуществляет в тесном взаимодействии и под постоянным контролем со стороны МАГАТЭ. Отмечаем заявленную иранским руководством приверженность сотрудничеству с Агентством, готовность поддерживать его на прежнем уровне, который беспрецедентен как по масштабам, так и по глубине проверок", - говорится в тексте комментария МИД РФ.

В российском внешнеполитическом ведомстве добавили, что Москва придает важное значение готовности Тегерана незамедлительно вернуться к полному соблюдению всех требований СВПД, как только будут сняты законные озабоченности Ирана относительно невыполнения условий "ядерной сделки" некоторыми другими участниками.

"В этом плане действительно есть пробелы, которые неоднократно обсуждались. Надеемся, что необходимые развязки в конечном итоге будут найдены. Многое в этом отношении зависит от наших европейских коллег", - отметили в МИД России.

Впервые Тегеран отказался от ряда ядерных ограничений в годовщину выхода США из соглашения по иранской ядерной программе – Вашингтон покинул сделку 8 мая 2018 года, Тегеран ответил ровно год спустя, назвав это "стратегическим терпением". Отказ от выполнения ряда пунктов сделки в первый этап касался запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Впоследствии власти в Тегеране заявили о втором этапе сокращения обязательств, заявив, что Иран будет обогащать уран на том уровне, который ему необходим. Третий этап начался 6 сентября: тогда Иран заявил, что приступил к работе с целым рядом центрифуг, не ограничивая себя в сфере ядерных исследований и разработок положениями сделки.

В четвертый раз Иран отказался от обязательств по сделке 6 ноября, начав использование центрифуг по обогащению урана на объекте в Фордо, в то время как сделка предполагает, что комплекс в Натанзе будет единственным для таких целей.