Американский журнал рассказал о "российской угрозе" для стелсов НАТО

МОСКВА, 6 января/ Радио Sputnik. Американский журнал National Interest рассказал об угрозе, которую представляет для самолетов-невидимок (стелс) НАТО российский радар "Струна-1".

Авторы статьи отметили, что "Струна-1" отличается от большинства радаров тем, что она является бистатической, то есть приемник и передатчик находятся в разных местах. Такой вид позволяет системе лучше противостоять самолетам, оснащенным противорадарной защитой.

Система включает в себя до 10 пар башен с ресиверами и трансмиттерами на расстоянии в 50 километров друг от друга, таким образом, теоретический периметр системы составляет 500 километров.

Низкая высота башен позволяет фиксировать цели на малых высотах, при этом обычные радары часто имеют проблемы с этим. В то же время предельная высота обнаружения составляет семь километров, что меньше, чем у традиционных радаров.

Хотя "Струна-1" не является универсальным решением для обнаружения самолетов-невидимок, но в сочетании с традиционными радарами она может доставить серьезную угрозу для самолетов-невидимок НАТО в случае конфликта, подчеркивает автор статьи.

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