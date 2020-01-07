Войти
РИА Новости

Американский журнал рассказал о "российской угрозе" для стелсов НАТО

359
0
0
Пара истребителей F-35A Lightning II
Пара истребителей F-35A Lightning II.
Источник изображения: © U.S. Air Force / Senior Airman Keifer Bowes

МОСКВА, 6 января/ Радио Sputnik. Американский журнал National Interest рассказал об угрозе, которую представляет для самолетов-невидимок (стелс) НАТО российский радар "Струна-1".

Авторы статьи отметили, что "Струна-1" отличается от большинства радаров тем, что она является бистатической, то есть приемник и передатчик находятся в разных местах. Такой вид позволяет системе лучше противостоять самолетам, оснащенным противорадарной защитой.

Система включает в себя до 10 пар башен с ресиверами и трансмиттерами на расстоянии в 50 километров друг от друга, таким образом, теоретический периметр системы составляет 500 километров.

Низкая высота башен позволяет фиксировать цели на малых высотах, при этом обычные радары часто имеют проблемы с этим. В то же время предельная высота обнаружения составляет семь километров, что меньше, чем у традиционных радаров.

Хотя "Струна-1" не является универсальным решением для обнаружения самолетов-невидимок, но в сочетании с традиционными радарами она может доставить серьезную угрозу для самолетов-невидимок НАТО в случае конфликта, подчеркивает автор статьи.

Ранее в эфире радио Sputnik военный эксперт оценил создание радиолокационного поля вдоль границ РФ.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Проекты
NATO
Похожие новости
20.03.2015
Рогозин: Полностью перейти на отечественную электронику в ОПК невозможно
02.04.2013
"Мы сможем начать строить совместную ПРО"
28.12.2011
Перезагрузка под нагрузкой
27.12.2011
Министерство для «оборонки»
20.07.2011
Не ПРОсто
24.09.2008
Высший военачальник США адмирал Маллен: военное сотрудничество с РФ надо продолжать, она "важный глобальный игрок"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 07.01 07:22
  • 1
Армия Хафтара вошла в родной город Каддафи Сирт - СМИ
  • 07.01 07:14
  • 4
Вертолеты Ка-52 на египетском универсальном десантном корабле типа Mistral
  • 07.01 07:11
  • 6
В правительстве прокомментировали идею верификации комментаторов в Интернет-СМИ
  • 07.01 06:18
  • 143
Первоочередная цель удара - радиолокационные станции.
  • 07.01 04:41
  • 126
ВМФ России необходимы как минимум 10 фрегатов проекта 22350
  • 07.01 04:38
  • 31
США убили в Багдаде ряд высокопоставленных Иранских военных. Смерть Сулеймани может быть прологом к большой войне США и арабских стран.
  • 06.01 22:12
  • 2
Российскую морскую пехоту назвали одной из лучших в мире
  • 06.01 17:40
  • 1
Германская армия закупает ракетный комплекс Enforcer
  • 06.01 16:51
  • 1
Американский дипломат сообщил, в чём армия Украины превосходит армию США
  • 06.01 16:41
  • 21
Rheinmetall модернизирует системы "Скайгард" неназванного зарубежного заказчика
  • 06.01 16:13
  • 8
Expressen (Швеция): Россия считает, что уже ведет войну против Запада
  • 06.01 12:06
  • 1
"Видимо, с колен встали": как оплачивают оборону Россия и США
  • 06.01 11:21
  • 3
В ирано-американском конфликте Эстония на стороне США - министр обороны
  • 06.01 09:40
  • 1
В США показали фото вертолёта MH-47G Chinook с лазерной системой противодействия ракетам
  • 06.01 08:54
  • 18
В Минобороны приступили к госиспытаниям тяжелого военно-транспортного вертолета Ми-26Т2В