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Интерфакс-АВН

Трамп заверил, что у Ирана никогда не будет ядерного оружия

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Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп.
Источник изображения: © AP Photo, Evan Vucci

Вашингтон. 6 января. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в понедельник вновь пообещал, что Тегеран никогда не будет обладать ядерным оружием.

"У Ирана никогда не будет ядерного оружия!" - написал он прописными буквами в твиттере.

Сообщение Трампа появилось после того, как Иран накануне объявил о пятом, финальном шаге отхода от договоренностей по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по своей атомной программе.

По данным иранского государственного ТВ, "Иран больше не будет следовать никаким ограничениям, установленным в соответствии с ядерной сделкой 2015 года".

В Тегеране это решение приняли после того, как в пятницу в Багдаде в результате операции американских военных погиб иранский генерал Касем Сулеймани.

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