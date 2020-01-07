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Интерфакс-АВН

Шойгу обсудил с главой Генштаба Ирана шаги по недопущению эскалации обстановки после убийства Сулеймани

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Министр обороны РФ
Министр обороны РФ.
Источник изображения: Фото Минобороны РФ

Москва. 6 января. ИНТЕРФАКС-АВН - Меры по недопущению эскалации обстановки на Ближнем Востоке после убийства военными США иранского генерала Касема Сулеймани обсудили в понедельник в ходе телефонного разговора министр обороны России Сергей Шойгу и глава Генштаба Ирана Мохаммад Багери, сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе беседы военачальники обсудили практические шаги по недопущению эскалации обстановки в Сирийской Арабской Республике и ближневосточном регионе в связи с убийством под Багдадом командующего спецподразделением "Кудс" генерала Касема Сулеймани", - говорится в сообщении Минобороны РФ, поступившем в "Интерфакс".

В Минобороны РФ сообщили, что телефонный разговор состоялся в понедельник, 6 января.

3 января в районе аэропорта Багдада в результате спецоперации американских военных был убит генерал Сулеймани - глава спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции Ирана.

3 января Минобороны РФ назвало ликвидацию американскими военными Сулеймани недальновидным шагом.

"Недальновидные шаги США, выразившиеся в убийстве генерала Касема Сулеймани, ведут к резкой эскалации военно-политической обстановки в Ближневосточном регионе и серьезным негативным последствиям для всей системы международной безопасности", - говорилось в заявлении Минобороны РФ.

Российские военные тогда заявили, что Сулеймани внес неоспоримый вклад в борьбу с террористическими группировками ИГИЛ и "Аль-Каида" (запрещены в РФ) на территории Сирии и Ирака.

"Генерал Касем Сулеймани являлся грамотным военным руководителем, обладал заслуженным авторитетом и значительным влиянием во всем ближневосточном регионе", - отметили в Минобороны РФ.

"Под прямым руководством Касема Сулеймани задолго до образования ведомой США так называемой "международной коалиции" было организовано вооруженное сопротивление международным террористическим группировкам ИГИЛ и "Аль-Каида" в Сирии и Ираке. Его личные заслуги в борьбе с ИГИЛ на территории Сирии неоспоримы", - говорилось в заявлении Минобороны РФ.

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