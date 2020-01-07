Индонезийский беспилотный летательный аппарат большой продолжительности полета

30 декабря 2019 года индонезийское государственное авиастроительное объединение PT Dirgantara Indonesia (PTDI) в Бандунге произвело церемонию выкатки первого опытного образца индонезийского разведывательно-ударного беспилотного летательного аппарата большой продолжительности полета (класса MALE), обозначенного как Elang Hitam ("Чёрный орёл", ранее обозначался как РТТА). Аппарат разработан PTDI с 2015 года при участии министерства обороны и ВВС Индонезии, национального Агентства технологического развития (ВРРТ), индонезийского Национального аэрокосмического института (LAPAN), Бандунгского технологического института (ITB), а также индонезийской государственной компании электронной промышленности PT Len.

Первый опытный образец РМ-1 индонезийского разведывательно-ударного беспилотного летательного аппарата большой продолжительности полета Elang Hitam во время церемонии выкатки на головном предприятии индонезийского государственного авиастроительного объединения PT Dirgantara Indonesia (PTDI) в Бандунге, 30.12.2019 (с) PTDI

Начало летных испытаний первого выкаченного прототипа РМ-1 запланировано на 2020 год. С 2020 по 2024 годы планируется построить еще три опытных образца БЛА (с РМ-2 по РМ-4) и к концу 2024 года сертифицировать аппарат в разведывательно-ударной конфигурации для серийного производства и эксплуатации. Аппарат предлагается как для военного применения вооруженными силами Индонезии, так и для гражданского.

БЛА Elang Hitam имеет размах крыла 16 м, длину фюзеляжа 8,65 м, высоту 2,65 м. Максимальный взлетный вес 1300 кг, полный запас топлива 420 кг, предполагаемый вес боевой нагрузки 300 кг. Аппарат оснащен четырехтактным поршневым двигателем неназываемого типа (предположительно, китайским) мощностью 150 л.с. с толкающим винтом. Расчетная максимальная скорость полета 235 ки/ч, оперативная - от 50 до 180 км/ч. Планируемый предельный потолок - 7200 м, оперативный - от 3000 до 5000 м. Продолжительность полета до 30 часов. Радиус действия пока что будет ограничен дальностью радиогоризонта - 250 км, однако в перспективе БЛА планируется оснастить системой управления на основе спутниковой связи. БЛА может применяться со взлетно-посадочной полосы длиной 700 м.

В настоящее время степень локализации конструкции БЛА составляет всего 40%, хотя в дальнейшем ее планируется увеличить в серийном производстве до 60%. В частности, система управления БЛА разработана неназываемой испанской компанией (планируется локализация системы на PT Len), а планируемая к установке разведывательная полезная нагрузка - турецкая. Видимо, фактически основные системы БЛА также турецкого либо китайского производства.

Первый опытный образец РМ-1 индонезийского разведывательно-ударного беспилотного летательного аппарата большой продолжительности полета Elang Hitam во время церемонии выкатки на головном предприятии индонезийского государственного авиастроительного объединения PT Dirgantara Indonesia (PTDI) в Бандунге, 30.12.2019 (с) antaranews.com и PTDI

График освоения производства и локализации систем БЛА Elang Hitam индонезийскими подряжчиками (с) ВРРТ

Наземная станция управления (включая перспективный канал спутникового управления) БЛА Elang Hitam (с) Angkasa Review

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