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Известия.ru

Убитый в Подмосковье Хайкин не был сотрудником «Роскосмоса»

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Сергей Хайкин, который был найден убитым в квартире жилого дома в поселке Биокомбинат Лосино-Петровского района Московской области, не являлся сотрудником «Роскосмоса». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе госкорпорации.

«В связи с сообщениями в СМИ касательно убийства С. А. Хайкина сообщаем, что он не является сотрудником госкорпорации «Роскосмос», — рассказали агентству.

Ранее в понедельник сообщалось, что СК РФ возбудил уголовное дело по факту смерти Хайкина и его младшего брата Ивана. Предположительно, между братьями произошел конфликт, в результате которого младший брат убил старшего, после чего совершил самоубийство. Следователи изъяли на месте происшествия упаковку патронов и ружье.

Отмечалось, что Сергей Хайкин возглавлял один из отделов в «Роскосмосе».

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Россия
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Роскосмос
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